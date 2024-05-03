تغطية متواصلة| الجيش الإسرائيلي يكثف قصفه والفصائل الفلسطينية ترد بالصواريخ

في اليوم الـ210 من الحرب الطويلة على غزة، تتواصل العمليات العسكرية بكثافة من كلا الجانبين، حيث يواصل الجيش الإسرائيلي قصفه لمناطق متعددة داخل القطاع، مستهدفًا بشكل خاص رفح ومخيم النصيرات. القصف أسفر عن سقوط rjgn ودمار واسع، وفقاً لتقارير وردت.

من الجهة المقابلة، ردت كتائب القسام وسرايا القدس بشن هجمات على محور نتساريم، وهو نقطة تجمع قوات إسرائيلية، باستخدام قذائف الهاون وصواريخ رجوم. هذه الاشتباكات تظهر استمرارية العنف وتصعيد المواجهة المسلحة التي لا تزال تفتقر إلى أي أفق للحل.

هذه التطورات تشير إلى تفاقم الوضع الإنساني في غزة، وتسلط الضوء على الحاجة الماسة لتدخل دولي فعال لوقف العنف وإيجاد حل يضمن أمن وسلام السكان المدنيين في المنطقة.