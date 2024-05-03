تغطية متواصلة| الجيش الإسرائيلي يكثف قصفه والفصائل الفلسطينية ترد بالصواريخ
أكثر من 200 يوم من القتال: دمار واسع وانتهاكات متواصلة في القطاع
في اليوم الـ210 من الحرب الطويلة على غزة، تتواصل العمليات العسكرية بكثافة من كلا الجانبين، حيث يواصل الجيش الإسرائيلي قصفه لمناطق متعددة داخل القطاع، مستهدفًا بشكل خاص رفح ومخيم النصيرات. القصف أسفر عن سقوط rjgn ودمار واسع، وفقاً لتقارير وردت.
من الجهة المقابلة، ردت كتائب القسام وسرايا القدس بشن هجمات على محور نتساريم، وهو نقطة تجمع قوات إسرائيلية، باستخدام قذائف الهاون وصواريخ رجوم. هذه الاشتباكات تظهر استمرارية العنف وتصعيد المواجهة المسلحة التي لا تزال تفتقر إلى أي أفق للحل.
هذه التطورات تشير إلى تفاقم الوضع الإنساني في غزة، وتسلط الضوء على الحاجة الماسة لتدخل دولي فعال لوقف العنف وإيجاد حل يضمن أمن وسلام السكان المدنيين في المنطقة.
قوة خاصة إسرائيلية تقتحم بلدة جبع جنوبي جنين وتحاصر أحد المنازل
أوستن: لا مؤشر على أن حماس ستهاجم القوات الأميركية بغزة
نقلت وكالة رويترز عن وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن قوله "لا أرى أي مؤشر على أن حماس ستهاجم القوات الأميركية في غزة".
إسرائيل تؤجل التصويت على إغلاق قناة الجزيرة وسط مفاوضات حساسة مع حماس
في تطور جديد بالمشهد السياسي والإعلامي، أجلت إسرائيل التصويت على قرار بإغلاق مكاتب قناة الجزيرة، وذلك خلال جلسة لمجلس الوزراء الأمني السياسي انعقدت مساء الخميس. القرار، الذي كان من المقرر أن يُطرح بمبادرة من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الاتصالات شلومو كاراي، لم يُصوّت عليه بسبب تأخيرات في اللحظة الأخيرة.
تصاعد الاعتقالات السياسية في السعودية بينما تتشدد السياسات ضد المعارضين للتطبيع
في ظل تحولات سياسية بارزة، يبدو أن السعودية تشهد تصاعداً في عدد المعتقلين السياسيين، وفقاً لتقارير من داخل المملكة. محمد س.، مواطن سعودي تحدث مؤخراً عن تجربته بزيارة قريب معتقل، وصف زيادة في عدد المعتقلين، خاصة من بين الذين يعبرون عن معارضتهم لسياسات الحكومة السعودية، بما في ذلك التطبيع مع إسرائيل.
عشرات الطلاب يعتصمون داخل الجامعة الوطنية المستقلة في المكسيك تضامنا مع فلسطين
جامعة بنسلفانيا تطلب المساعدة مع تصاعد الاحتجاجات
أكدت جامعة بنسلفانيا الأميركية أنها طلبت من مدينة فيلادلفيا المساعدة مع تصاعد الاحتجاجات وزيادة حجم الاعتصام، قائلة إن النشاط الاحتجاجي يشهد زيادة بحجم المشاركة بشكل مطرد.