إسرائيل تستعيد جثمان الطالب التنزاني المختطف من غزة

أعلنت السلطات الإسرائيلية عن استعادة جثمان جوشواع لويتو موليل، الطالب التنزاني البالغ من العمر 21 عامًا، والذي كان من بين الرهائن الذين اختُطفوا من كيبوتس ناحل عوز خلال هجوم السابع من أكتوبر 2023.

وأوضح بيان رسمي أن جثمان موليل نُقل إلى معهد الطب الشرعي في أبو كبير حيث تم التعرف عليه رسميًا، وتم إبلاغ عائلته في تنزانيا بالنبأ المؤلم.

كان جوشواع موليل قد وصل إلى إسرائيل قبل أسبوعين فقط من الهجوم ضمن برنامج تدريبي زراعي بهدف اكتساب الخبرة في تربية الماشية تمهيدًا لإنشاء مزرعة في قريته بتنزانيا. وأقام في كيبوتس ناحل عوز حيث عمل في الحظيرة، وهناك تمكن من الاحتماء في غرفة آمنة صباح الهجوم قبل أن يقتحمه المسلحون ويقتلوه ويختطفوا جثمانه.

في البداية، أُبلغت عائلته بوفاته في 13 ديسمبر\كانون ثاني، إلا أن والده، لويتو، رفض تصديق الخبر في ظل غياب الدليل المادي أو الجثمان. لاحقًا، ظهرت على وسائل التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وثّقت عملية القتل والخطف، ما أكد المأساة للعائلة التي علمت بالتفاصيل عبر الإنترنت.

ورغم مطالبة الأب بإزالة المقاطع احترامًا لابنه، إلا أنها كانت قد انتشرت على نطاق واسع.

ووفق بيان منتدى عائلات الأسرى والمفقودين الإسرائيليين، فإن إعادة الجثمان تشكل "بلسمًا صغيرًا لجراح عائلة عاشت في ألمٍ وعدم يقين لأكثر من عامين"، مؤكدًا أنه "رغم الحزن العميق، فإن معرفة مصير جوشواع تمنح عائلته بعض السلام".

ترك جوشواع وراءه والديه وأربعة إخوة صغارًا، ووصفه أقاربه بأنه شاب مهذب ومجتهد دائم الابتسام.