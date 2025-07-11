مقتل قائد فرقة في لواء جولاني في معركة في قطاع غزة

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أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم (الجمعة) عن مقتل النقيب ري بيران، قائد فرقة في لواء جولاني، البالغ من العمر 21 عامًا، في معركة بقطاع غزة. وارتفع عدد ضحايا الجيش الإسرائيلي منذ بداية الحرب إلى 890.

كشفت تفاصيل التحقيق في الحادث أن قوة لواء جولاني كانت تنفذ عمليات ضد أهداف مسلحة في خان يونس، وقامت بزرع ألغام في مبانٍ يُشتبه في كونها بنية تحتية مسلحة.

وبعد ساعتين، وأثناء عملية زرع الألغام، وقع انفجار، ما أدى إلى إصابة النقيب بيران، وتبين لاحقًا أنه توفي. ويجري الجيش الإسرائيلي تحقيقًا فيما إذا كان انفجار اللغم ناجمًا عن عطل أو نتيجة إطلاق نار من قبل مسلحين.