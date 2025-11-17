مسؤول إسرائيلي: الولايات المتحدة تدرس إعادة إعمار القطاع قبل نزع سلاحه

صرح مسؤول إسرائيلي هذا المساء (الاثنين) لشبكة CNN الأمريكية إن الولايات المتحدة تدرس تخطي مرحلة نزع سلاح حماس ونزع السلاح من غزة - والانتقال مباشرة إلى مرحلة إعادة إعمار القطاع.

في وقت سابق من هذا الشهر، أفادت "بوليتيكو" أن إدارة ترامب تخشى من أن اتفاق وقف إطلاق النار قد ينهار، بسبب الصعوبة في تنفيذ العديد من البنود التي تم التوصل إليها. في اجتماع عقد بالمقر الأمريكي في كريات غات، تم عرض مجموعة من الوثائق وعرض تقديمي تحت عنوان "العمل الشاق يبدأ الآن"، تُظهر مجموعة من العقبات التي تعترض الطريق للانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق.

من بين العقبات، أُثيرت إمكانية أن "قوة الاستقرار الدولية" قد لا تتمكن من العمل في القطاع. بالإضافة إلى ذلك، أُشير في العرض التقديمي إلى أن الجهة الفلسطينية التي ستدير غزة في المستقبل سيحتاج إلى "دعم طويل الأمد من الولايات المتحدة والمجتمع الدولي". وورد أنه "من المحتمل أن قوات الأمن ستحتاج للأموال والاستشارات لعشرات السنين".

وفي هذا السياق، أفادت شبكة "العربية" السعودية نقلاً عن مصادر إسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي يعد "خطة طوارئ" في حال انهيار وقف إطلاق النار. وأشارت المصادر إلى أن الانتقال إلى المرحلة الثانية في الخطة لإنهاء الحرب لا يزال متعثراً، وأن هناك خلافات حول تشكيل القوة الدولية التي من المقرر أن تسيطر مؤقتاً على القطاع، من بينها مكونات هذه القوة. بالإضافة إلى ذلك، لا تزال مسألة نزع سلاح حماس مطروحة على الطاولة ولم يُحسم أمرها بعد.