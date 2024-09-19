نصرالله: "الانفجارات في لبنان يمكن أن نطلق عليها إعلان حرب"

تغطية متواصلة|| الولايات المتحدة: "ندعو لتهدئة التصعيد في الشرق الأوسط، لا زلنا نؤمن بوقف إطلاق النار"
في وقت سابق: أصيب ثمانية إسرائيليين بنيران مضادة للدبابات في الجليل الأعلى، ثلاثة منهم في حالة خطيرة • حزب الله يعلن عن مقتل 13 نشطاء جدد في صفوفه
اليوم الـ 349 للحرب: قصف على الجليل الأعلى هذا الصباح (الخميس) أصيب ثمانية بنيران مضادة للدبابات بمناطق شمال إسرائيل، ثلاثة منهم في حالة خطيرة، ذكرت قيادة الجبهة الداخلية الليلة أن هناك رسالة مزيفة تدعو المدنيين للدخول إلى المناطق المحمية.
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الولايات المتحدة: "ندعو لتهدئة التصعيد في الشرق الأوسط، لا زلنا نؤمن بوقف إطلاق النار"
أشار وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى التوترات بين إسرائيل وحزب الله بعد انفجار أجهزة الاتصال وأجهزة الاتصال اللاسلكي وبعد خطاب الأمين العام للمنظمة حسن نصر الله، قائلا إن "فرنسا والولايات المتحدة متحدتان في دعوتهما لضبط النفس". في الشرق الأوسط، وخاصة في لبنان". وعلى حد قوله: "ما زلنا نعتقد أن وقف إطلاق النار ممكن وضروري. ولا نريد أن نرى من أي طرف تصعيدا قد يجعل من الصعب تحقيق وقف إطلاق النار".
قائد الحرس الثوري الإيراني: إسرائيل ستواجه ردا حاسما من محور المقاومة
أبلغ قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله أن "إسرائيل ستواجه ردا حاسما من محور المقاومة"، وذلك بعد خطاب نصر الله الذي ألقاه إثر انفجار أجهزة الاتصال وأجهزة اللاسلكي وأضاف سلامي في لبنان: "ندين بشدة الهجوم الإلكتروني الإسرائيلي. ونؤكد أن مثل هذه الأعمال الإجرامية تأتي نتيجة يأس الإسرائيليين من الهزائم. إسرائيل ستتلقى ردا حاسما من محور المقاومة وهذا سيؤدي إلى زوالها قريبا".
نصرالله يعترف: تلقينا ضربة غير مسبوقة. وشوهدت طائرات فوق بيروت خلال الخطاب
اعترف الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله خلال كلمته بأنه "لا شك أننا تعرضنا لضربة أمنية وإنسانية كبيرة، غير مسبوقة في تاريخ البشرية وربما في تاريخ الصراع. لقد تلقينا ضربة قوية، لكن هذه حالة حرب. نحن نفهم أن العدو لديه التفوق التكنولوجي. خاصة عندما تكون مدعومة من الولايات المتحدة والغرب. عندما نكون في صراع، فإننا نراهن على الجهاد والإستنزاف. لقد انتصرنا مرات عديدة حتى الآن". وفي الوقت نفسه، وردت أنباء في لبنان عن تحليق طائرات مقاتلة إسرائيلية في سماء بيروت وقت إلقاء الخطاب.
نصرالله: "الانفجارات في لبنان يمكن أن نطلق عليها إعلان حرب"
قال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله خلال كلمته إن انفجار أجهزة البايجر في لبنان المنسوب لإسرائيل "يمكن أن يطلق عليه إعلان حرب".
نصرالله: "إسرائيل تجاوزت كل الخطوط الحمراء وما فعلته مجزرة
أشار الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله في كلمته إلى انفجار أجهزة الاتصال وقال إن "الأجهزة انفجرت معا. لقد كسر العدو كل الخطوط الحمر في هذا الفعل. كما انفجرت أجهزة البايجر في المستشفيات". وأضاف: "العدو لم يبالي بوجود حاملي الأجهزة في أماكن مدنية. وتسبب العدوان في مقتل العشرات، بينهم أطفال ونساء، وإصابة الآلاف. سوف تصبح الأرقام الحقيقية واضحة مع مرور الوقت. إنه عمل إرهابي. إنها مذبحة، إبادة جماعية".
نصرالله في بداية كلمته: “شكرا لإيران وحكومة لبنان والمستشفيات والأطباء”
شكر الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله في بداية كلمته عدداً من المسؤولين في لبنان بعد انفجارات أجهزة البايجر وأجهزة الاتصال اللاسلكي في أنحاء البلاد. "أشكر الحكومة اللبنانية ووزارة الصحة والمستشفيات والمراكز الطبية والدفاع المدني وهيئة الصحة الإسلامية والأطباء والمرضى. الأطباء عملوا ليل نهار. أشكر كل من تبرع بالدم، والجميع. الذي قام بإجلاء الجرحى ، أشكر أيضًا الدول التي ساعدت - حكومات العراق وإيران وسوريا. تم نقل الجرحى إلى دمشق".
عقب انفجارات لبنان: تركيا تفحص سلامة أجهزة الاتصال لديها
تفحص تركيا مدى سلامة أجهزة الاتصال التي تستخدمها قواتها الأمنية، بعد انفجار أجهزة البيجر وأجهزة الاتصال في لبنان. هذا ما صرح به مسؤول في وزارة الدفاع التركية.
اللواء 401 دمر قوة كبيرة وقتل أكثر من 300 إرهابي في رفح الشهر الماضي
عملت قوات اللواء 401 الشهر الماضي في حي تل السلطان بمدينة رفح، جنوب قطاع غزة، تحت قيادة الفرقة 162. صرح بذلك المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، وأضاف أنه في العملية في المنطقة اغتالت القوات على أكثر من 300 مسلح ومعظم تسلسل قيادة كتيبة تل السلطان. بالإضافة إلى ذلك، تم العثور وتدمير مستودع للصواريخ بعيدة المدى تابعة لحماس ومستودعات ذخيرة تحتوي على بنادق قناصة وصواريخ مضادة للدبابات وقنابل يدوية.
سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة يقدم شكوى ضد الحوثيين وإيران: "ينتهكون قرارات الأمم المتحدة"
تقدم سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، داني دانون، بشكوى إلى مجلس الأمن بعد إطلاق الصاروخ الحوثي، الذي تسبب في أضرار بمحطة القطار في موديعين، وكتب دانون في رسالة الشكوى أنه "في 15 سبتمبر/أيلول، تم قصف محطة القطار في مدينة موديعين". وأطلق الحوثيون صاروخا باليستيا من اليمن استهدف وسط إسرائيل. وتعرضت حياة العديد من المدنيين للخطر. وأعلن الحوثيون مسؤوليتهم عن الهجوم، ووعدوا علناً بمواصلة تنفيذ مثل هذه الهجمات. ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، أطلق الحوثيون مئات الصواريخ على إسرائيل بدعم من إيران". وأضاف أنه "حان الوقت لكي يرد مجلس الأمن بنفسه على عدوان إيران والحوثيين، وأنا أدعو مجلس الأمن لإدانة العدوان غير القانوني لإيران والحوثيين، الذين ينتهكون قرارات الأمم المتحدة بشكل متكرر".
رئيس وزراء لبنان أمام مجلس الأمن الدولي: "أوقفوا حرب إسرائيل التكنولوجية"
ناشد رئيس الحكومة اللبناني نجيب ميقاتي مجلس الأمن الدولي، داعيا أعضائه إلى مناقشة "الانفجارات القاتلة"، على حد تعبيره، لأجهزة الاتصال التابعة لحزب الله، وطالب مجلس الأمن "بإصدار تعليمات لإسرائيل بوقف الحرب التكنولوجية".
حزب الله يتبنى مسؤولية إطلاق طائرات بدون طيار على الجليل
وبنى حزب الله إطلاق طائرات مسيرة باتجاه الجليل الغربي إصبع الجليل، ما أدى إلى إصابة عدد من الأشخاص.
موطي ميمان من أشكلون هو المتهم الذي جندته إيران لاغتيال مسؤولين كبار
سمحت محكمة الصلح في بئر السبع بنشر أن موطي ميمان، وهو من سكان أشكلون يبلغ من العمر 73 عاما، هو المتهم الذي جندته إيران لاغتيال مسؤولين كبار. وتظهر لائحة الاتهام أنه، من بين أمور أخرى، تم تجنيد ممان للدفع لاغتيالات رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ورئيس الحكومة السابق نفتالي بينيت، ورئيس الشاباك رونين بار، ووزير الأمن يوآف غالانت.
إدارة الطيران المدني في لبنان تمنع استخدام أجهزة البيجر وأجهزة الاتصال اللاسلكي في الرحلات الجوية
دعت الإدارة العامة للطيران المدني في لبنان شركات الطيران العاملة في مطار بيروت إلى "إبلاغ جميع المسافرين المغادرين أن هناك حظرا على وضع أجهزة البيجر أو أجهزة الاتصال اللاسلكي على الطائرات". ووفقا للإعلان، فإن الحظر يشمل كل من الأمتعة وحقائب اليد. وأضافت أنه "سيتم مصادرة الأجهزة في المطار".
وزيرة خارجية ألمانيا: حذرنا كافة الأطراف من التصعيد في الشرق الأوسط
أعلنت وزيرة الخارجية الألمانية أنالانا باربوك "أننا حذرنا جميع الأطراف من التصعيد في الشرق الأوسط"، على خلفية التقارير حول تفجيرات أجهزة الاتصال التابعة لحزب الله في لبنان. وأضافت: "منذ أشهر، نجري نحن وشركاؤنا مناقشات ونعمل على تعزيز الاستقرار في المنطقة".
إطلاق نار مضاد للدبابات في الجليل الأعلى: إصابة ثمانية إسرائيليين
أصيب ثمانية إسرائيليين بنيران مضادة للدبابات في الجليل الأعلى، وتم نقل المصابين إلى مستشفيات زيف ورمبام.
الحيش الإسرائيلي يهاجم الليلة سبع مناطق مختلفة في جنوب لبنان
أفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن طائرات مقاتلة تابعة لسلاح الجو هاجمت الليلة المباني العسكرية لحزب الله في مناطق شيخين والطيبة وبليدا وميس الجبل وعيترون وكفر كلا في جنوب لبنان. بالإضافة إلى ذلك، هاجمت الطائرات مستودع أسلحة في منطقة الخيام، وقصف الجيش الإسرائيلي عدة مناطق صباح اليوم بنيران المدفعية
إصابة عدد من الإسرائيليين بنيران مضادة للدبابات في الجليل الأعلى
أصيب عدد من الإسرائيليين بنيران مضادة للدبابات في الجليل الأعلى ويتم نقلهم إلى المستشفيات.