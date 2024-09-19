نصرالله: "الانفجارات في لبنان يمكن أن نطلق عليها إعلان حرب"

سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة يقدم شكوى ضد الحوثيين وإيران: "ينتهكون قرارات الأمم المتحدة"

تقدم سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، داني دانون، بشكوى إلى مجلس الأمن بعد إطلاق الصاروخ الحوثي، الذي تسبب في أضرار بمحطة القطار في موديعين، وكتب دانون في رسالة الشكوى أنه "في 15 سبتمبر/أيلول، تم قصف محطة القطار في مدينة موديعين". وأطلق الحوثيون صاروخا باليستيا من اليمن استهدف وسط إسرائيل. وتعرضت حياة العديد من المدنيين للخطر. وأعلن الحوثيون مسؤوليتهم عن الهجوم، ووعدوا علناً بمواصلة تنفيذ مثل هذه الهجمات. ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، أطلق الحوثيون مئات الصواريخ على إسرائيل بدعم من إيران". وأضاف أنه "حان الوقت لكي يرد مجلس الأمن بنفسه على عدوان إيران والحوثيين، وأنا أدعو مجلس الأمن لإدانة العدوان غير القانوني لإيران والحوثيين، الذين ينتهكون قرارات الأمم المتحدة بشكل متكرر".