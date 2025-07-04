سفير الولايات المتحدة في إسرائيل يؤكد لـi24NEWS:"لا مستقبل لحركة حماس في غزة"،

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قبل أيام قليلة فقط من مغادرة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى واشنطن، أجرى السفير الأمريكي في إسرائيل، مايك هاكابي، مساء الخميس مقابلة حصرية مع قناة i24NEWS باللغة العبرية لتوضيح ما إذا كان هناك هذه المرة اتفاق بشأن الرهائن في الأفق.

"آمل أن نكون قريبين جداً من التوصل إلى اتفاق"، شارك السفير، مشيراً إلى محادثاته مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونائبه جي. دي. فانس. "على مدى أشهر، كان لدينا الشعور بأننا قريبون جداً، لكن حماس كانت دائماً تعرقل الاتفاق، تحديداً في اللحظة التي كنا نظن فيها أننا على وشك الإفراج عن جميع الرهائن. آمل أن نشهد قريباً اختراقاً." وأكد أن "الإفراج عن جميع الرهائن على رأس الأولويات".

فيما يتعلق بالرؤية لنهاية الحرب، صرح هاكابي: "لقد أوضح الرئيس ترامب أن حماس ليس لها مستقبل في قطاع غزة. أعتقد أن هذه هي المقاربة الصحيحة. أي خيار آخر سيكون بمثابة إبلاغ النازيين بأنه كان من المقبول بقاؤهم في ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية."

تأتي تصريحات السفير هذه في سياق مفاوضات مكثفة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة منذ هجوم السابع من أكتوبر.