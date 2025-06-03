الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل ثلاثة مقاتلين بانفجار عبوة ناسفة شمال قطاع غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم مقتل ثلاثة مقاتلين من كتيبة روتيم التابعة للواء جفعاتي جراء انفجار عبوة ناسفة شمال قطاع غزة. والجنود هم الرقيب ليؤور شتاينبرغ، 20 عامًا، من بيتاح تكفا، والرقيب أوفيك برهانا، 20 عامًا، من يفني، والرقيب عومر فان جيلدر، 22 عامًا، من معاليه أدوميم. كما أصيب مقاتلان آخران بجروح متوسطة.

وقع الحدث أمس حوالي الساعة 6:00 مساءً، عندما كان المقاتلون يرافقون شاحنة إطفاء تابعة للجيش الإسرائيلي دخلت حي جباليا قبل ساعات قليلة لإطفاء شاحنة إطفاء اشتعلت فيها النيران بعد عطل فني.

وفي طريق عودة القوات الإسرائيلية الى إسرائيل ، دخل الموكب الذي رافق شاحنة الإطفاء، والذي ضم أربع سيارات هامر وتايجر، إلى منطقة زُرعت فيها عبوات ناسفة. أصيبت إحدى المركبات التي كان يستقلها المقاتلون إصابة مباشرة، ما أدى إلى مقتلهم على الفور. وأصيب مقاتلان آخران بجروح متوسطة، وتم إخلاؤهما إلى المستشفى عن طريق مروحية.

استغرق إخلاء المصابين دقائق عديدة، ويعود ذلك جزئيًا إلى إدراك القوة دخولها إلى منطقة متفجرات. وذكرت مصادر في الجيش الإسرائيلي أنه عُثر على ما لا يقل عن 20 عبوة ناسفة في طريق سفر القوات الإسرائيلية أثناء مغادرتها جباليا.

ويجري الجيش الإسرائيلي تحقيقًا في الحادث، ويتحقق، من مجموعة أمور، مما إذا كان المسلحون رصدوا مسار السفر في ساعات الصباح ونصبوا لهم كمينًا في ساعات المساء، مع إدراك أنه من المتوقع أن تمر قافلة تابعة للجيش الإسرائيلي عبر المنطقة في وقت لاحق من نفس اليوم.