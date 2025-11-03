الوسيط الأمريكي يحذر: "الولايات المتحدة ستسمح لحماس بالاحتفاظ بأسلحة شخصية"

في مقابلة مع صحيفة الشرق الأوسط، أكد اليوم (الاثنين) الوسيط الأمريكي بين حماس والولايات المتحدة، بشارة بحبح، أن جهات في الإدارة الأمريكية أبلغته بأن واشنطن منفتحة لقبول صيغة تلزم حماس بتسليم أسلحتها الثقيلة فقط. واقترح بحبح، الأمريكي من أصل فلسطيني، أن تُعقد مناقشات في مجلس الأمن الأسبوع المقبل أو الأسبوع الذي يليه بشأن مسودة القرار الجاري مناقشتها حالياً خلف الكواليس والمتعلقة بقوة تثبيت الاستقرار في قطاع غزة، في ظل أربع نقاط خلافية رئيسية لا تزال دون حل.

بحبح شرح كيفية نزع سلاح حماس: "ناقشت هذا الموضوع مع جهات أمريكية، وقالوا لي إن نزع السلاح يمكن أن يُعرَّف بتسليم السلاح الثقيل لدى حماس مع الإبقاء على الأسلحة الفردية لأغراض الدفاع عن النفس. شعرت بانفتاح واستعداد للنظر في نزع السلاح بهذه الطريقة من طرف كبار مسؤولي حماس الذين تحدثت إليهم. نزع السلاح هو مطلب أولي لإسرائيل، وأيضاً من جانب واشنطن. ما قاله لي مسؤولون أمريكيون مما قد يحدث: سيتم تصنيف السلاح إلى فئات (سلاح ثقيل وسلاح فردي)، وسيتم نقل السلاح الثقيل إلى مصر أو إلى جهة مصرية-فلسطينية مشتركة".

بحبح وجّه إصبع اتهام نحو إسرائيل بشأن تأخير المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار: "إسرائيل تستخدم ذريعة أزمة الجثامين لتتجنب تنفيذ متطلبات المرحلة الثانية". وأضاف أن "واشنطن لن تسمح بفشل الاتفاق، مهما حاولت إسرائيل إقناعها بذلك. إسرائيل وضعت عقبات أمام الحلول، بما في ذلك رفضها السماح لفريق بحث تركي بالدخول، بينما حماس تفتقر للمعدات اللازمة". وتطرق بحبح أيضاً إلى أماكن مدفونة فيها مختطفين قتلى والتي تعد صعبة لوجستياً، وادعى أن حتى الصليب الأحمر يواجه صعوبة في الوصول إلى بعض هذه المناطق.

فيما يتعلق بالقوة الدولية المسماة "قوة استقرار غزة"، كشف بحبح تفاصيل عن المشاورات الجارية بين أطراف اتفاق غزة، وقال إن "خلال الأسبوعين الماضيين تجري مناقشات حول إدراج مسودة قرار بهذا الشأن في مجلس الأمن، لكنها تواجه تعقيدات بسبب الخلافات القائمة". وأوضح أن "فيما يتعلق بأعضاء القوة، هناك نقاشات حول مشاركة إندونيسيا التي عرضت إرسال 20,000 جندي، بالإضافة إلى باكستان التي وافقت إسرائيل على مشاركتها، وأيضاً أذربيجان، بالإضافة إلى القوات المصرية ربما، وقوات خاصة من الاتحاد الأوروبي يكون دورها إعادة تأهيل قوات الأمن الداخلي الفلسطينية، بالإضافة إلى 10,000 من أفراد الطاقم الفلسطيني الذين تم تدريبهم بالفعل في مصر والأردن".

فيما يتعلق بإقامة دولة فلسطينية: "كلنا نريد هذه الدولة. هي موجودة على الأرض وتحظى باعتراف 159 دولة، ولكن الاعتراف من إسرائيل والولايات المتحدة له أهمية قصوى. قد يستغرق الأمر وقتًا لتحقيق ذلك. هذا هدف سامٍ يخدم مصالح الشعب الفلسطيني، لكنه قد يؤدي إلى تأخيرات وتعقيدات، خاصة وأن ترسانة حماس أقل من واحد في المئة مما لدى إسرائيل. ما هو هدف السلاح غير الشخصي لحماس؟ هل يستطيعون القضاء على إسرائيل؟"