التغطية متواصلة| الجيش الإسرائيلي يرسم خرائط لمنازل منفذي هجوم الأمس عند مفترق غوش عتصيون قبل هدمها
نفذت القوات الإسرائيلية عمليات متزامنة في قريتي حلحول والعيزرية لرسم خرائط لمنازل الإرهابيين محمد أحنيشان ومالك إسماعيل، منفذي هجوم الأمس المميت الذي أودى بحياة شاليف زفولوني.
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أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن أمله في إطلاق سراح 10 إسرائيليين أحياء آخرين رهائن لدى حركة حماس في قطاع غزة خلال أيام قليلة، وذلك في إطار اتفاق لوقف إطلاق النار يجري التفاوض عليه، بينما اتهمت حماس نتنياهو بعرقلة المفاوضات. وتابع: "لدينا 50 رهينة متبقية؛ 20 منهم مؤكد أنهم أحياء، ونحو 30 ليسوا على قيد الحياة، وأريد أن أُخرجهم جميعاً. لدينا الآن صفقة يُفترض أن نحصل بموجبها على نصف الأحياء ونصف المتوفين، وبذلك سيبقى لدينا 10 أحياء وقرابة 12 رهينة متوفى، لكنني سأُخرجهم أيضاً. وآمل أن نتمكن من إنهاء ذلك خلال أيام".
جاءت تصريحات نتنياهو في مقابلة مع برنامج The Record على قناة News Max ، في ختام زيارته الثالثة إلى واشنطن منذ تولي الرئيس دونالد ترمب منصبه: "لقد كان الأمر جحيماً" بالنسبة للرهائن الـ255 الذين احتجزهم حركة حماس ابتداءً من 7 أكتوبر 2023.
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https://x.com/i/web/status/1943667091267051668
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إسرائيل: الجيش الإسرائيلي يعزز قواته في وسط إسرائيل
أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أنه، بعد تقييم الوضع، تقرر تعزيز القوات بكتيبتين في قطاع القيادة المركزية. وتُجرى تقييمات مستمرة خلال الحرب لتحديد ترتيب المعركة المطلوب لتنفيذ المهام العملياتية في مختلف القطاعات.
وتابع"سيواصل الجيش الإسرائيلي عملياته الدفاعية والهجومية لحماية أمن المواطنين الإسرائيليين". ويهدف هذا الانتشار إلى تكييف الموارد العسكرية مع الاحتياجات الحالية للصراع الدائر. وتؤكد السلطات التزام الجيش الإسرائيلي المستمر بحماية أراضيه وسكانه في مواجهة التهديدات المستمرة".
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الجيش الإسرائيلي يرسم خرائط لمنازل منفذي هجوم أمس على مفترق غوش عتصيون قبل هدمهما
رسمت قوات الجيش الإسرائيلي خرائط لمنازل منفذي هجوم الأمس المميت على مفترق غوش عتصيون الليلة الماضية، تمهيدًا لهدمهما. وعقب الهجوم بوقت قصير، نفذت القوات الإسرائيلية عمليات متزامنة في قريتي حلحول والعيزرية لرسم خرائط لمنازل الإرهابيين محمد أحنيشان ومالك إسماعيل، منفذي هجوم الأمس المميت الذي أودى بحياة شاليف زفولوني.