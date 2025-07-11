التغطية متواصلة| الجيش الإسرائيلي يرسم خرائط لمنازل منفذي هجوم الأمس عند مفترق غوش عتصيون قبل هدمها

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أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن أمله في إطلاق سراح 10 إسرائيليين أحياء آخرين رهائن لدى حركة حماس في قطاع غزة خلال أيام قليلة، وذلك في إطار اتفاق لوقف إطلاق النار يجري التفاوض عليه، بينما اتهمت حماس نتنياهو بعرقلة المفاوضات. وتابع: "لدينا 50 رهينة متبقية؛ 20 منهم مؤكد أنهم أحياء، ونحو 30 ليسوا على قيد الحياة، وأريد أن أُخرجهم جميعاً. لدينا الآن صفقة يُفترض أن نحصل بموجبها على نصف الأحياء ونصف المتوفين، وبذلك سيبقى لدينا 10 أحياء وقرابة 12 رهينة متوفى، لكنني سأُخرجهم أيضاً. وآمل أن نتمكن من إنهاء ذلك خلال أيام".

جاءت تصريحات نتنياهو في مقابلة مع برنامج The Record على قناة News Max ، في ختام زيارته الثالثة إلى واشنطن منذ تولي الرئيس دونالد ترمب منصبه: "لقد كان الأمر جحيماً" بالنسبة للرهائن الـ255 الذين احتجزهم حركة حماس ابتداءً من 7 أكتوبر 2023.

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