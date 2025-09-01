تقرير: وقف إنزال عمليات إسقاط المساعدات الإنسانية إلى غزة حتى إشعار آخر

قد يعجبك أيضًا -

أفادت هيئة البث الرسمية عن تعليق عمليات الإنزال الجوي الإنساني في غزة حتى إشعار آخر، وفي هذه المرحلة، لا يُتوقع إجراء المزيد من الإنزالات الجوية في سماء قطاع غزة.

وذكر التقرير أن الأردنيين جمّدوا قبل أسبوع عمليات الإنزال الجوي للمساعدات الإنسانية في غزة "لأسباب لوجستية"، بينما أوقف المصريون عمليات الإنزال الجوي للمساعدات الإنسانية في غزة قبل نحو شهر، وحتى الآن، لم تتلقَّ أي طلبات تنسيق جديدة من مسؤولي الأمن الإسرائيليين.

وتقول إسرائيل إنه في حال قُدِّمت طلبات من الأردن ومصر، فإنها ستدرسها بناءً على ذلك، ولكن في الوقت نفسه، يبدو أن الدول التي شاركت في العمليات الجوية حتى الآن قد أدركت أن شاحنات الإغاثة تدخل غزة بكميات كافية، وأنه لا يوجد جوع في القطاع، وأن عمليات الإنزال الجوي كانت بمثابة "قطرة في بحر" ولم تُحسِّن الوضع الإنساني في غزة بشكل كافٍ.