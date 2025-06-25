ترامب يدفع لصفقة ستتضمن إنهاء الحرب مع حماس

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تجري حاليًا في القاهرة محادثات بين مسؤولين مصريين كبار والمبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف، بالإضافة إلى الوسيط بشارة بحبح، ومسؤولين كبار في حماس. إلا أن مصدرًا إسرائيليًا صرّح لقناة i24NEWS مساء الأربعاء بأن إسرائيل لا تنوي إرسال وفد إلى المحادثات.

بينما يحرص الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الدفع باتفاق شامل يتضمن إنهاء الحرب مع حماس، تقول إسرائيل إن المناقشات تتركز حاليًا على خطة ويتكوف، التي تنص على إطلاق سراح عشرة رهائن مقابل وقف إطلاق نار لمدة 60 يومًا، تُناقش خلالها إنهاء الحرب، ويعرض كل طرف شروطه. وصرح مصدر إسرائيلي: "حتى حماس تُعارض حاليًا خطة ويتكوف، لذا يبدو التوصل إلى اتفاقات لإنهاء الحرب أكثر صعوبة".

قال ترامب في مؤتمر الناتو في وقت سابق اليوم إن الهجوم الأمريكي على إيران سيساعد في تحرير الرهائن من غزة - ووافقه على ذلك مصدر تحدث إلى i24NEWS. "النقاش بين ترامب ونتنياهو يوم الثلاثاء حول الرد من عدمه بعد إطلاق الإيرانيين صاروخًا بعد وقف إطلاق النار، جعل حماس تدرك أن الضمانات التي يقدمها ترامب حقيقية".

وفيما يتعلق بتصريح الرئيس "إننا قريبون من التوصل إلى اتفاق"، قال المصدر إنه في حين أن هناك بعض التقدم، وأننا من الناحية الفنية قريبون بالفعل، فإن القضية المركزية التي لا تزال بحاجة إلى حل فيما يتعلق بوقف الحرب وما سيحدث في اليوم الستين من الاتفاق ليس من السهل حلها.

كما صرح الى قناة i24NEWS أن إسرائيل تأمل أن تتكرر الآن الديناميكيات التي ميزت الاتفاق في يناير/كانون ثاني 2025. وقال المسؤول: "في حينه اغتيل يحيى السنوار وحسن نصر الله، وهُزم حزب الله، ودُمر الجيش السوري - كل ذلك ساهم في جلب حماس إلى طاولة المفاوضات". وأضاف: "الآن تلقى الإيرانيون ضربة موجعة، حيث اغتيل محمد السنوار، وفي الأيام الأخيرة، اغتيل على إيزادي، الضابط الكبير في الحرس الثوري، الذي عمل مع حماس. هناك إمكانات كبيرة للطاقة والزخم - نحن نعمل ونأمل أن يؤدي ذلك إلى اتفاق لإعادة الرهائن".