إردان حول قرار مجلس الأمن: يعطي حماس الأمل في تحقيق وقف إطلاق النار دون إطلاق سراح الرهائن

أدان سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان، اليوم (الاثنين)، قرار مجلس الأمن الدولي بشأن وقف إطلاق النار في غزة بشكل فوري خلال شهر رمضان.

وقال أردان: "إن إطلاق سراح المختطفين يجب أن يكون أولوية المجلس الأولى. إن مطالبتكم بوقف إطلاق النار دون اقترانها بإطلاق سراح مختطفينا يضر بجهود إطلاق سراحهم ويعطي حماس الأمل في تحقيق وقف إطلاق النار دون إطلاق سراح المختطفين. كان الأجدر بكافة أعضاء المجلس أن يعارضوا هذا الاقتراح".

وتساءل السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة: "لماذا يمكن إدانة الهجمات في روسيا وإيران في الأمم المتحدة ولكن ليس تلك التي تحدث في إسرائيل؟ وهاجم إردان "هذا مؤسف، أشعر بالاشمئزاز". وأضاف: "سارع مجلس الأمن الدولي إلى إدانة الهجوم في روسيا، مثلما سارع إلى إدانة هجوم في إيران. لكنه يماطل في إدانة المجزرة الأكثر همجية التي ارتكبت ضد الشعب اليهودي منذ المحرقة. لماذا يلجأ إلى ازدواجية المعايير حين يتعلق الأمر بجمهور خلال أحد العروض في روسيا، والمشاركين في مهرجان نوفا في إسرائيل؟ لكل شخص الحق في الاستمتاع بالموسيقى في سلام وهدوء."

AP Photo/Craig Ruttle

وفي حين اعتبرت إسرائيل الخطوة الأمريكية الامتناع عن التصويت في مجلس الأمن اليوم على قرار يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان تراجعا عن خطها المؤيد لإسرائيل عبر استخدام الفيتو اكد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، جون كيربي أن "تصويتنا لا يمثل تغييرا في سياساتنا. لقد كنا واضحين بأننا نؤيد وقف إطلاق النار فيما يتعلق بالإفراج عن المختطفين". وأضاف "لأن النسخة النهائية لم تتضمن إدانة حماس ولم تطالب بشكل واضح بعودة المختطفين، لم نتمكن من تأييدها".