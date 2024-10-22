تغطية متواصلة|| تقارير: سلاح الجو الإسرائيلي يهاجم الضاحية الجنوبية أربع مرات
غوردين: "حزب الله يتلقى ضربة قوية" • إصابة بجروح خطيرة إثر سقوط قذيفة في الجليل الأعلى • سُمح بالنشر أن الطائرة بدون طيار التي أطلقت على منزل رئيس الوزراء نتنياهو في قيسارية أصابت الهدف
اليوم الـ 382 للحرب: أطلقت صفارات الإنذار على مدار اليوم (الثلاثاء) في عموم مناطق الشمال، وكذلك في منطقة الضفة الغربية وغوش دان وسط إسرائيل. وأصيب عدد من المواطنين بجروح مختلفة، أحدهم إصابته خطيرة، جراء إصابتهم بشكل مباشر في منطقة نيوت مردخاي في الجليل الأعلى. وأعلن حزب الله مسؤوليته عن إرسال الطائرة بدون طيار إلى منزل رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في قيسارية.
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تقارير لبنانية عن أربع هجمات على الأقل من قبل سلاح الجو الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية في بيروت
https://x.com/i/web/status/1848821261943607746
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الجيش الإسرائيلي يؤكد: مقتل رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله، هاشم صفي الدين، الذي كان من المقرر أن يحل محل نصر الله – في هجوم في الضاحية الجنوبية بداية تشرين الأول/أكتوبر
السكرتير الصحفي للبنتاغون الجنرال بات رايدر: "نحن مستعدون لأي رد إيراني محتمل"
سمح بنشر مساء اليوم (الثلاثاء) أن الرائد احتياط أفيرام حاريف، 42 عاماً، من دوليف، نائب قائد الكتيبة 9308، لواء "ألون" (228)، قُتل في معركة بجنوب لبنان.
جالانت لبلينكن: وقوف الولايات المتحدة إلى جانب إسرائيل بعد الهجوم على إيران سيضعف محور الشر
ذكر تقرير لقناة "الحدث" السعودية أن حركة حماس قررت تشكيل مجلس قيادة للمنظمة بدلا من يحيى السنوار، حيث سيتم اختيار بديل للسنوار في انتخابات الحركة المقبلة لهذا المنصب. كما يُزعم أن المجلس القيادي يتكون من رئيس مجلس شورى حماس، محمد درويش، وخالد مشعل، وخليل الحية، وزاهر جبارين، ونزار عوض الله. الخمسة حصلوا على صلاحيات استراتيجية واسعة بعد اغتيال زعيم حماس
الجيش الإسرائيلي يهاجم مستودعات ذخيرة تابعة لمنظمة حزب الله في الضاحية الجنوبية في بيروت
بنفس الوقت التي تم فيه إطلاق رشقة من لبنان هذا الصباح عند الساعة 06:32، تم إطلاق صاروخ باليستي من اليمن باتجاه إسرائيل - لكنه سقط خارج حدود البلاد. لم يتم تفعيل أي إنذار حسب السياسة ولم تخرج أي صواريخ اعتراضية
أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن حادثة تسلل الطائرة بدون طيار في المنطقة الشمالية قد انتهت. الى ذلك، حدث أنه "قبل حوالي الساعة تم رصد طائرة بدون طيار في منطقة رأس الناقورة، اتجهت المسيرة نحو منطقة يوكنعام وكانت تحت مراقبة سلاح الجو"
سمح بالنشر: الرائد العاد نورسكي، 27 عاماً، من تل أبيب-يافا، مقاتل احتياطي في الكتيبة 508 تشكيل "أديريم" (7338)، قتل نتيجة سقوط صاروخ في الشمال كما أصيب بنفس الحادثة ثلاثة مقاتلين احتياط من نفس الكتيبة بجروح خطيرة
مسؤول إسرائيلي كبير قال لـi24NEWS: "لقاء رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن - كان إيجابية"