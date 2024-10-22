تغطية متواصلة|| تقارير: سلاح الجو الإسرائيلي يهاجم الضاحية الجنوبية أربع مرات

اليوم الـ 382 للحرب: أطلقت صفارات الإنذار على مدار اليوم (الثلاثاء) في عموم مناطق الشمال، وكذلك في منطقة الضفة الغربية وغوش دان وسط إسرائيل. وأصيب عدد من المواطنين بجروح مختلفة، أحدهم إصابته خطيرة، جراء إصابتهم بشكل مباشر في منطقة نيوت مردخاي في الجليل الأعلى. وأعلن حزب الله مسؤوليته عن إرسال الطائرة بدون طيار إلى منزل رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في قيسارية.

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