أصدر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي فجر اليوم بيانا عن "استعدادات حزب الله لإطلاق صواريخ وقذائف تجاه إسرائيل وإن القوات الأمنية "تهاجم أهدافا بشكل محدد لإزالة التهديد"، وتحدثت قناة "الميادين " اللبنانية عن هجمات قوية وواسعة في مناطق بجنوب لبنان، وطلب من السكان على طول خط التماس البقاء في الأماكن المحمية، وذكر مسؤولون سياسيون أن إسرائيل جاهزة لرد حزب الله على المدى القريب.

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وقال بيان الناطق باسم الجيش الإسرائيلي: "رصدنا استعدادات لحزب الله لإطلاق صواريخ وقذائف نحو دولة إسرائيل" معلنا أن :"طائرات حربية لسلاح الجو بتوجيه من القيادة الشمالية وهيئة الاستخبارات العسكرية بمهاجمة أهداف لحزب الله شكلت تهديدًا فوريًا على الجبهة الداخلية الإسرائيلية".

وتابع البيان :"وبناء على ذلك سيتم إصدار تعليمات منقذة للحياة للجبهة الداخلية في مناطق مختلفة. سوف تصدر قيادة الجبهة الداخلية تعليمات إلى مناطق معينة يجب فيها البقاء بجوار المنطقة المحصنة أو داخلها. يجب متابعة تعليمات الجبهة الداخلية عبر منصات الجيش الإسرائيلي والجبهة الداخلية".

وتابع :"في هذه الاثناء تقوم قوات الجيش الإسرائيلي برصد واعتراض ومهاجمة كل مكان يتطلب لإزالة التهديدات واستهداف حزب الله".