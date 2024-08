أصدر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي فجر اليوم بيانا عن "استعدادات حزب الله لإطلاق صواريخ وقذائف تجاه إسرائيل وإن القوات الأمنية "تهاجم أهدافا بشكل محدد لإزالة التهديد"، وتحدثت قناة "الميادين " اللبنانية عن هجمات قوية وواسعة في مناطق بجنوب لبنان، وطلب من السكان على طول خط التماس البقاء في الأماكن المحمية، وذكر مسؤولون سياسيون أن إسرائيل جاهزة لرد حزب الله على المدى القريب.

https://x.com/i/web/status/1827536471193972826