رغم التصريحات في إسرائيل: خطط اليوم التالي في غزة تتقدم بوتيرة سريعة

على الرغم من أن إسرائيل تؤكد أنها لن تتقدم للمراحل التالية في خطة ترامب دون الإفراج عن جميع المختطفين والجثامءن، إلا أنه فعليًا يبدو أن الخطط لليوم التالي في غزة تتقدم بوتيرة سريعة.

الأمر يشمل تشكيل حكومة التكنوقراط، التي تقول مصادر في إسرائيل إن حركة حماس تشارك بالفعل في بلورتها، وكذلك تشكيل القوة المتعددة الجنسيات، والتي لم يتضح بعد من أي دول ستتكون. من جانبها، فرضت إسرائيل فيتو على مشاركة ممثلين أتراك في القطاع. ووفقاً للتقديرات، فإن هذه القوة ليست متوقعة أن تقاتل حركة حماس.

الموضوع الثالث، والأكثر تعقيدًا، هو نزع سلاح حماس. رغم التصريحات الحازمة من جانب إسرائيل والولايات المتحدة بهذا الشأن، لا يزال من غير الواضح كيف ستُنفذ هذه الخطوة فعليًا - ما هي الأسلحة التي يتوقع نزعها، من سيراقب العملية، وإلى أي مدى سيُصر الأمريكيون على تلبية المطالب الإسرائيلية أم أنهم سيفضلون التغاضي عنها.

وفي غضون ذلك، تستمر زيارة وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، إلى إسرائيل. بعد اجتماعه أمس مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، من المتوقع أن يصل روبيو هذا الصباح إلى القاعدة الأمريكية التي أُقيمت قرب كريات جات، أو باسمها الرسمي مركز التنسيق المدني-العسكري (CMCC).

في المركز يتمركز بالفعل حوالي 200 جندي أمريكي، بالإضافة إلى ممثلين من عدة دول أخرى. هدف المركز هو تنسيق الاستعداد الدولي للنظام المدني والأمني في قطاع غزة بعد انتهاء القتال.

المنشأة تشمل ثلاث طبقات: واحدة مخصصة للممثلين الإسرائيليين، الثانية للأمريكيين، والثالثة لدول إضافية تشارك في المنظومة. يرأس المركز الجنرال الأمريكي باتريك فرانك، قائد القوات البرية للجيش الأمريكي في الشرق الأوسط، وإلى جانبه يعمل جنرال بريطاني كنائبه.

قبل روبيو زار المركز في كريات جات أيضًا مبعوثا الإدارة ويتكوف وكوشنر، وكذلك نائب الرئيس بنس، الذي عاد أمس إلى واشنطن.