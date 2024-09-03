الولايات المتحدة الأمريكية: "بايدن منخرط شخصياً في العمل على التوصل إلى اتفاق، ولن نتجادل مع نتنياهو حول فيلادلفيا"

قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي في مؤتمر صحفي إن "حماس مسؤولة عن مقتل الرهائن الستة الذين تم إعدامهم، وكما قال الرئيس جو بايدن - قادتها سيدفعون ثمن جرائمهم". وأشار كيربي إلى أن الرئيس ونائبه التقيا فريق التفاوض لبحث الخطوات اللازمة لتأمين إطلاق سراح المختطفين، وأن الولايات المتحدة تعمل على "مقترح يضمن إطلاق سراحهم ويتضمن مساعدات ضخمة لغزة". ووفقا له، فإن "الرئيس يشارك شخصيا في العمل مع الفريق لتأمين الصفقة". وأضاف: "لن نتجادل مع نتنياهو وما قاله عن محور فيلادلفيا. الاقتراح، بما في ذلك اقتراح الوساطة، يتضمن إخراج قوات الجيش الإسرائيلي من المناطق المكتظة بالسكان، بما في ذلك تلك المحيطة بالمحور، وقد وافقت إسرائيل على ذلك".