تغطية متواصلة|| البنتاغون: التهديد من هجوم إيراني لا زال قائما، الولايات المتحدة لا زالت بجاهزية
تدمير نفق في شمال قطاع غزة كان يحتوي على خط نقل بطول كيلومتر. هاجم سلاح الجو مبنى عسكريًا في جنوب لبنان حيث كان ينشط مسلح من حزب الله
سقط صاروخان، اليوم (الثلاثاء)، في منطقة أفيفيم شمال إسرائيل، عقب إطلاق وابل من الصواريخ على المنطقة من لبنان. اندلع حريق ولم تقع إصابات. تدمير نفق للمواصلات بطول كيلومتر شمال قطاع غزة. والبنتاغون يعلن أن "تهديد الهجوم الإيراني لا زال قائما، الولايات لا زالت بجاهزية".
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المتحدث باسم البنتاغون: التهديد بالهجوم الإيراني لا يزال قائما والولايات المتحدة لا تزال في حالة تأهب
قال المتحدث باسم البنتاغون باتريك رايدر إن التهديد بشن هجوم إيراني ضد إسرائيل لا يزال قائما، وأن القوات الأمريكية في المنطقة في حالة تأهب تحسبا له: "قال الإيرانيون علنا إنهم يعتزمون الهجوم. أنا لا أدخل في موعد سيحدث، لكن علينا أن نستمر في أخذ هذا التهديد على محمل الجد والاستعداد".
اشتباكات بين عناصر الشرطة والمتظاهرين في تل أبيب، الذين أشعلوا النار في منطقة بيغن
اندلعت اشتباكات بين عناصر الشرطة والمتظاهرين المطالبين بإطلاق سراح المختطفين عند شارع بيغن في تل أبيب. وأشعل المتظاهرون النار وهم يرددون "لن نتخلى عنهم".
البيت الأبيض: "العرض الإسرائيلي المقدم من مايو يتضمن الانسحاب من فيلادلفيا ولا بد من تسويات"
وسئل المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، جون كيربي، عن كلام رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بشأن البقاء على محور فيلادلفيا، فقال إن "الاقتراح من نهاية شهر مايو يتضمن الانسحاب من المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، بما في ذلك محور فيلادلفيا." وبحسب قوله، فإن "الرئيس بايدن قال في عدة محادثات مع نتنياهو والوسطاء إن علينا أن نفعل كل ما في وسعنا لاستكمال الاقتراح الإسرائيلي الذي تم تقديمه في مايو. وهذا يتطلب تنازلات وقيادة من الجميع"
الولايات المتحدة الأمريكية: "بايدن منخرط شخصياً في العمل على التوصل إلى اتفاق، ولن نتجادل مع نتنياهو حول فيلادلفيا"
قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي في مؤتمر صحفي إن "حماس مسؤولة عن مقتل الرهائن الستة الذين تم إعدامهم، وكما قال الرئيس جو بايدن - قادتها سيدفعون ثمن جرائمهم". وأشار كيربي إلى أن الرئيس ونائبه التقيا فريق التفاوض لبحث الخطوات اللازمة لتأمين إطلاق سراح المختطفين، وأن الولايات المتحدة تعمل على "مقترح يضمن إطلاق سراحهم ويتضمن مساعدات ضخمة لغزة". ووفقا له، فإن "الرئيس يشارك شخصيا في العمل مع الفريق لتأمين الصفقة". وأضاف: "لن نتجادل مع نتنياهو وما قاله عن محور فيلادلفيا. الاقتراح، بما في ذلك اقتراح الوساطة، يتضمن إخراج قوات الجيش الإسرائيلي من المناطق المكتظة بالسكان، بما في ذلك تلك المحيطة بالمحور، وقد وافقت إسرائيل على ذلك".
وزارة الصحة اللبنانية: 4 جرحى في هجوم بجنوب البلاد
قالت وزارة الصحة في لبنان، إن أربعة أشخاص أصيبوا في هجوم إسرائيلي على قرية مركبا جنوبي البلاد.
تقرير في لبنان: قصف مدفعي في جنوب البلاد
أفادت قناة "المنار" اللبنانية التابعة لحزب الله، عن قصف مدفعي على قرية شوبا جنوبي البلاد.
اعتراض طائرة مسيرة في الجليل الغربي، حريق في منطقة المنارة جراء سقوط طائرة مسيرة مفخخة - دون سابق إنذار
تم اعتراض طائرة بدون طيار في الجليل الغربي بعد تشغيل أجهزة الإنذار في المنطقة. وقبل أكثر من ساعة من الحدث، اندلع حريق في منطقة المنارة، على ما يبدو بسبب سقوط طائرة بدون طيار، بعد عدم تفعيل أي إنذار في الوقت نفسه، أبلغت قيادة الجبهة الداخلية، عقب التحذير من تسلل طائرة معادية، أن "الحادث انتهى".
مقتل مسلحين اثنين في تبادل إطلاق النار في منطقة طولكرم
قتلت القوات الأمنية مسلحين اثنين في نهاية تبادل إطلاق النار شرق طولكرم، بعد استخدامهما إجراء "طنجرة الضغط" على مبنى كانا يختبئان فيه. وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية، فإن القتيلين شابان فلسطينيان.
الجيش الإسرائيلي يعلن مهاجمة مسلح من حزب الله في لبنان وتم رصد سقوط قذيفة في عرب العرامشة
هاجمت مقاتلات سلاح الجو الإسرائيلي مسلح حزب الله تم رصده وهو يدخل مبنى عسكري للمنظمة في منطقة مركبا جنوب البلاد. هذا ما قاله المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، مضيفا أن الطائرات الحربية هاجمت أيضا البنية التحتية العسكرية لحزب الله في منطقة الريحان، أيضا في جنوب لبنان، وفي الوقت نفسه، أفادت التقارير أنه "في الساعات القليلة الماضية، تم الكشف عن عدد من الصواريخ التي اجتازت الأراضي اللبنانية، رصد سقوط صاروخ في منطقة عرب العرامشة، دون وقوع إصابات.