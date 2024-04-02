مكتب نتنياهو: عودة الوفد المفاوض من القاهرة وبحوزته اقتراح جديد صاغه الوسطاء المصريون

من المقرر أن يرجع الوفد المفاوض المؤلف من ممثلين عن الموساد والشاباك والجيش الإسرائيلي بعد ظهر اليوم من القاهرة، في نهاية جولة أخرى مكثفة من المحادثات، على ما أفاد مكتب رئيس الحكومة.

وتم الإعلان عن قيام الوسطاء المصريين في إطار المحادثات بصياغة اقتراح جديد لعرضه على حماس.

وتتوقع إسرائيل أن يبذل الوسطاء جهدا أكبر مع حماس لتعزيز المفاوضات لصالح التوصل إلى اتفاق.

وتواصل دولة إسرائيل بذل كافة الجهود اللازمة لتحرير المختطفين من قبضة حماس وإعادتهم إلى إسرائيل، أضاف مكتب رئيس الوزراء.