تقريبا ثلاثة أضعاف ما كان عليه في سبتمبر: هذا هو العدد الهائل من الصواريخ التي أطلقها حزب الله على إسرائيل في أكتوبر

رغم أن الجيش الإسرائيلي ادعى أنه ألحق أضرارا كبيرة بقدرات حزب الله منذ بدء الدخول البري إلى لبنان – كشفت i24NEWS اليوم (الأحد) أن حزب الله أطلق 6937 صاروخا على إسرائيل خلال شهر أكتوبر/تشرين أول.بحسب معطيات الشاباك: في سبتمبر/ايلول، تم إطلاق 2756، أغسطس/آب 1307.

في الواقع، في بداية المناورة البرية - وعلى الرغم من الضربات القوية التي وجهتها إسرائيل لمصادر إطلاق النار وسلسلة القيادة لدى حزب الله، فقد سعوا إلى معاقبة إسرائيل على الغزو البري، واتخاذ قرار المستوى السياسي بشأن المناورة البرية حتى يتم تصويره كخطأ.

على الرغم من الفعالية المشكوك فيها للأسلحة الإحصائية (في أعقاب أنظمة الدفاع الجوي)، وعلى الرغم من التدمير المنهجي لمستودعات الصواريخ ومنصات إطلاقها في جنوب لبنان، فقد أظهرت عمليات القصف العديدة في أكتوبر مدى قوة نيران حزب الله فقط من نتائج الاطلاقات.

ونذكركم أن المناورة البرية في لبنان بدأت في 30 أيلول/سبتمبر، بعد ثلاثة أيام من اغتيال نصر الله – في ذلك الوقت تم اختبار قوة نيران حزب الله في حملة عسكرية ضخمة بشكل كامل. وفي الدخول البري كان بإمكان حزب الله أن يستخدم كل قوته النارية، ولكن بحسب ادعاءات الجيش الإسرائيلي، فإن الأضرار المنهجية التي لحقت بمستودعات الذخيرة أدت إلى ضرر كبير لقدرات المنظمة. ومع ذلك، يوضح الشكل أنه حتى بعد الهجمات، أطلق حزب الله كمية كبيرة من الصواريخ على إسرائيل.

وكما ذكرنا، فإن الدخول إلى جنوب لبنان هو الأول للجيش الإسرائيلي منذ حرب لبنان الثانية عام 2006. وقبل ذلك، سبقت المناورة عشرات العمليات السرية التي قام بها الجيش الإسرائيلي في لبنان في العام نفسه. خلال ذلك الشهر، هاجم حزب الله العمق الإسرائيلي بطريقة قوية.