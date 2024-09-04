تقرير: حماس تلقت معظم طلباتها في المفاوضات للصفقة - إسرائيل قدمت تنازلات كثيرة

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" اليوم (الأربعاء) أن الخطوط العريضة الحالية لصفقة الرهائن تمنح حماس معظم ما تريده، في حين قدمت إسرائيل العديد من التنازلات. كما يعترف المسؤولون الحكوميون الأمريكيون بأن الاقتراح المحدث لصفقة الرهائن ربما لن يكون الأخير.

وزعم المسؤولون الأمريكيون أن النسخة التالية من المخطط من المتوقع أن تكون أكثر تفصيلاً من ما يسمى "اقتراح الوساطة" الذي تم تسليمه الشهر الماضي إلى إسرائيل وحماس. ومن المتوقع أن يكون أكثر تفصيلا حول كيفية إجراء التبادل بين المختطفين والسجناء الأمنيين الذين سيتم إطلاق سراحهم، وما الذي قد يسببه وقف الهدنة والمدة التي ستتمكن فيها إسرائيل من البقاء على محور فيلادلفيا.

Alex Brandon AP

وقال مسؤولون أميركيون إنه حتى الآن، هناك اتفاق على معظم الخطوط العريضة، وأضافوا أن حماس لا تزال الأقل استعدادا لتقديم تنازلات. وبحسب التقرير، تدعي المصادر أنه في الاتفاق المقترح حصلت حماس على معظم ما أرادته، في حين قدمت إسرائيل العديد من التنازلات للتوصل إلى الصفقة.

وأوضح اثنان من كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية أنه من غير المتوقع أن تترك الولايات المتحدة الاتصالات لإجراء محادثات إذا فشل الاقتراح الحالي لأن الولايات المتحدة مهتمة بإنهاء الحرب.