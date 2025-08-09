مصدر لـ i24NEWS: "قطر ومصر تعملان على صيغة جديدة"

قد يعجبك أيضًا -

أكد مصدر مطلع لقناة i24NEWS الجمعة تقرير وكالة أسوشيتد برس، الذي يفيد بأن الوسطاء يعملون على استئناف صفقة المختطفين: "قطر ومصر تعملان على وضع مخطط جديد لصفقة المختطفين". في هذا الإطار، سيتم إعادة جميع المختطفين، أحياءً وأمواتًا، دفعةً واحدة. بالإضافة إلى ذلك، سيتم تشكيل لجنة فلسطينية لإدارة القطاع حتى إعادة إعماره. ووفقًا لتقرير أسوشيتد برس، فقد أُطلعت الإدارة الأمريكية على تفاصيل الخطة.

الجهود لتحريك صفقة جديدة مدعومة بدعم دول الخليج العربي. ووفقاً للمقترح الذي يتبلور، مقابل إعادة المختطفين سيطلب من إسرائيل الانسحاب الكامل من القطاع وإنهاء الحرب. هذا بحسب مصدرين عربيين رسميين.

قطاع غزة ستديره لجنة عربية فلسطينية تشرف على إعادة إعماره وبنائه من جديد، وذلك حتى إقامة حكم فلسطيني جديد. سيتم تدريب القوة الشرطية الجديدة على يد اثنتين من حليفات الولايات المتحدة في الشرق الأوسط. لا يزال من غير الواضح ما هو الدور الذي سيكون للسلطة الفلسطينية في إدارة القطاع.

الوسطاء يدعون حماس للتخلي عن سيطرتها على قطاع غزة في إطار الاتفاق الجديد. بالإضافة إلى ذلك، سيُحظر عليها الاستمرار في استخدام السلاح الذي بحوزتها. يتم دراسة إمكانية "تجميد" السلاح - أي أن الأسلحة ستبقى بيد التنظيم .

في غضون ذلك، أجرى رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس اليوم اتصالاً هاتفياً بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني. وتعهد الزعيمان بمواصلة مساعدة الفلسطينيين في غزة بكل السبل الممكنة دون تأخير. ووصف محمود عباس القرار الإسرائيلي بالسيطرة على مدينة غزة بأنه "جريمة جديدة"، ودعا السلطة الفلسطينية إلى تولي زمام الأمور في القطاع.

يتوافق الاقتراح الجديد مع تصريحات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي تعهد هذا الأسبوع بأن إسرائيل لا تنوي السيطرة على قطاع غزة. وفي مقابلة مع قناة فوكس نيوز، قال: "لضمان أمننا، يجب علينا إبعاد حماس من هناك، والسماح للسكان بالعيش بحرية، ونقل السلطة إلى حكومة مدنية".

المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط، ستيف فيتكوف، قال قبل أسبوع في ساحة المختطفين إن الرئيس ترامب ملتزم بحل قضية المختطفين: "أعدكم بأنه يهتم بالمختطفين أكثر من أي شيء. ومهمته هي إعادة الجميع. أخرجنا عيدان ألكسندر وهذا انتصار، يجب علينا إخراج الجميع. يبدو أن حماس لا تفي بوعدها. المفاوضات معهم كانت محبطة، والآن نعتقد أنه يجب فعل كل شيء – أو لا شيء".