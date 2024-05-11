دول عربية تتقدمها قطر تعارض المشاركة في إدارة قطاع غزة بعد الحرب وترفض السيطرة الإسرائيلية على القطاع

أفادت مصادر مصرية السبت، أن قطر ودولا عربية معروفة بمواقفها المعتدلة (تجاه إسرائيل) أعلنت معارضتها للاقتراح الإسرائيلي بالمشاركة في إدارة قطاع غزة في نهاية الحرب التي اندلعت بعد هجوم حماس غير المسبوق على جنوب إسرائيل في السابع من اكتوبر قبل 217 يوما.

وذكرت المصادر أيضًا أن مصر تعترض على منع إسرائيل دخول المساعدات الإنسانية عبر معبر رفح. كما أفيد بأن حرس الحدود المصري زاد من وتيرة دورياته على حدود قطاع غزة مع دخول الجيش الإسرائيلي معبر رفح واندلاع اشتباكات في محيط المدينة وخارجها.

Armée israélienne

وأشارت تقارير منذ ساعات صباح اليوم السبت إلى قيام الجيش الإسرائيلي بتوسيع عملية إخلاء سكان غزة من رفح حيث عمم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية، أفيحاي أدرعي، منشورا بالغرض واتصل بسكان منطقة جباليا وأحياء السلام، والنور وتل الزعتر، ومشروع بيت لاهيا، ومخيم جباليا وعزبة ملين، والروضة، والنزهة والزهور والجرن والنهضة حاثا إياهم على الإخلاء إلى الملاجئ غرب مدينة غزة.

ودوت قبل قليل (مساء السبت) صافرات الإنذار التي شملت مدينة بئر السبع جنوب إسرائيل على ضوء رشقات صاروخية كبيرة وسط تقارير عن دخول الدبابات الإسرائيلية بيت لاهيا وجباليا واندلاع اشتباكات عنيفة.