المؤسسة الأمنية الإسرائيلية: "من الممكن التنازل مؤقتاً عن محور فيلادلفيا لإعادة المختطفين أحياء"

يوسي يهوشوع، المحلل العسكري لـ i24NEWS و يديعوت أحرونوت و YNET، أوضح في النشرة المركزية مساء يوم الأحد عن رد القادة الأمنيين بشأن فيلادلفيا: "بالرغم من الإعلان اليوم لمكتب رئيس الوزراء، كانت النقاشات حول إيجاد حلول لمشكلة فيلادلفيا. نتنياهو يدرك أيضًا أنه يجب أن يظهر للأمريكيين أنه مستعد للعثور على حلول".

وفيما يتعلق بموقف المؤسسة الأمنية، قال إنهم" متشائمون بشأن فرصة التوصل إلى صفقة، ومؤسسة الأمن تحث رئيس الحكومة على قبول هذه الصفقة، ويعتقدون أنه من الممكن التخلي عن محور فيلادلفيا مؤقتا لمدة ستة إلى ثمانية أسابيع والعودة إلى القتال. خلال هذه الفترة، ستواجه حماس صعوبة في حفر الأنفاق، وسنتمكن من استعادة السيطرة عليها، فحياة المختطفين تستحق العناء".

:"وهم يزعمون أن الورقة المهمة هي عودتنا إلى الحرب. نتنياهو أقل إعجابا بهذا، لأن هذا هو موقف المؤسسة الأمنية وهناك ضغوط كبيرة على هذه القضية. بلينكن غدا في إسرائيل لاجتماع مهم في الجيش، يغلفون قصة الصفقة بالقصة الإقليمية وفي تهدئة التوترات مع إيران وحزب الله. ثالثا، يربطون أيضا بين غزة وشمال إسرائيل. إذا تمكنا من إغلاق القصة في غزة، فيمكننا نقل القوات إلى الشمال، وكذلك تغيير أهداف الحرب، أي ليس الحديث فقط عن عودة المخطوفين وتفكيك حماس، بل سيكون الأميركيون أيضاً معنا لتغيير المعركة في الشمال".

"في اللحظات التي من المفترض أن يتخذ فيها رئيس الحكومة القرار، الأميركيون يقاتلون، من المثير للاهتمام كيف سيستجيب مكتب نتنياهو لضغوط المؤسسة الأمنية".

"في المؤسسة الأمنية يقولون أنهم لن يتركوا المحور للأبد، بل لفترة زمنية معينة. المغادرة لإعادة المختطفين أحياء. في النهاية، يقول الجيش الإسرائيلي إنه من الواضح أننا لن ننشر جنودا هناك بشكل دائم على الحدود مع مصر. إن حل أجهزة الاستشعار وحده لن يستمر على الأرجح، ولكن إذا تم بناء جدار مثل الجدار بين نتيف هعسراة وكرم ابي سالم، وخلافاً للادعاءات بأنه لم يتم اختراقه، فهذا أمر يمكن أن يوفر احتواء الأنفاق، بالتنسيق مع المصريين، وأيضاً السيطرة على معبر رفح، وكان هناك أيضاً تهريب، وهنا لسنا مستعدين لوجود حماس أو السلطة الفلسطينية، حدث معقد للغاية، والأيام المقبلة ستكون معقدة"..

وأضاف أيضًا أ"ننا في صراع أمني في المؤسسة الأمنية. الشاباك والموساد مقابل رئيس الحكومة. نحن بحاجة إلى أن نرى كيف نتصرف، لدينا الساحة المحلية بأكملها، وعلى الرغم من كل التقارير التي تفيد بأن حزب الله سيرد، أقترح ألا يكون راضيا، فهو لا يستطيع أن يتخلى عن اغتيال إسرائيل لرئيس أركانه، وسوف يرد - لذلك قد ندخل في لعبة بينج بونج لأنهم قد يوقعوننا في حرب إقليمية".