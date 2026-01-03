أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان، اليوم السبت، أنه استهدف عنصرا تابعا لحزب الله في منطقة الخيام جنوبي لبنان، وقل إن"العملية جاءت رداً على انتهاكات حزب الله المتكررة لاتفاقيات وقف إطلاق النار".

ووفقاً للجيش الإسرائيلي، كان الهدف يشكل تهديداً فعلياً في المنطقة.

