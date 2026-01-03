التغطية متواصلة|الجيش الإسرائيلي يستهدف عنصرا تابعا لحزب الله في منطقة الخيام جنوبي لبنان
أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان، اليوم السبت، أنه استهدف عنصرا تابعا لحزب الله في منطقة الخيام جنوبي لبنان، وقل إن"العملية جاءت رداً على انتهاكات حزب الله المتكررة لاتفاقيات وقف إطلاق النار".
ووفقاً للجيش الإسرائيلي، كان الهدف يشكل تهديداً فعلياً في المنطقة.
وزير الدفاع البرازيلي: لدينا ما يكفي من القوات على الحدود مع فنزويلا ولا تزال مفتوحة والوضع هادئ
الخارجية المصرية: نؤكد موقفنا الثابت الداعم لوحدة أراضي اليمن
جددت الخارجية المصرية، اليوم السبت، موقفها الثابت الداعم لوحدة وسيادة وسلامة أراضي اليمن، وقالت إنها تواصل الدفع نحو تسوية سياسية شاملة تقوم على الحوار الوطني لكافة مكونات الشعب اليمني.
وجاء، في بيان لوزارة الخارجية المصرية، أن القاهرة "تتابع باهتمام بالغ التطورات الأخيرة على الساحة اليمنية، وتعرب عن قلقها من مخاطر التصعيد المحتمل وانعكاساته على أمن واستقرار اليمن، وما قد يترتب عليه من تداعيات تمس أمن المنطقة برمتها".
المنطقة العسكرية الثانية: تأمين المكلا وضواحيها وكافة المنشآت العسكرية والمدنية
محافظ شبوة عوض محمد بن الوزير: نؤكد تأييدنا لجهود التحالف وسنعمل معه لاستقرار شبوة
وزير الخارجية الفرنسي: فرنسا تعتبر أن أي حل في فنزويلا لا يمكن فرضه من الخارج
ترامب: لدينا علاقات جيدة مع شي والصين لن يكون عندها مشكلة مع عملية فنزويلا فهم سيحصلون على نفط
الدنمارك تدعو إلى احترام القانون الدولي
انتقد وزير الخارجية الدنماركي، لارس لوك راسموسن، الضربات الأمريكية في فنزويلا، مؤكداً على ضرورة الالتزام الصارم بالقانون الدولي. وتقول كوبنهاغن إنها "تتابع الوضع عن كثب". ووفقاً لوكالة رويترز، دعا وزير الخارجية الدنماركي إلى العودة إلى الحوار وتجنب أي تصعيد.
الرئيس البرازيلي يدين العملية الأمريكية في فنزويلا
أدان الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا العملية الأمريكية في فنزويلا، واصفاً القصف واعتقال نيكولاس مادورو بأنهما "غير مقبولين". وفي رسالة نشرها على منصة"إكس"، صرّح لولا بأن هذا العمل يُعدّ تدخلاً خطيراً في السياسة الإقليمية، ويمثل، بحسب قوله، عودة إلى "أسوأ لحظات التدخل في أمريكا اللاتينية". ودعا المجتمع الدولي إلى الدفاع عن سيادة الدول والاستقرار الإقليمي.
تحالف دعم الشرعية: ملتزمون بعدم دخول أي قوات لـ شبوة إلا بالتنسيق مع المحافظ عوض بن الوزير
محافظ شبوة عوض محمد بن الوزير يعلن ترحيبه بعقد حوار جنوبي بالرياض