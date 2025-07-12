مسؤول إسرائيلي سياسي: "حماس رفضت العرض - لكن المحادثات مستمرة"

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على خلفية التقارير المتشائمة خلال الـ24 ساعة الماضية عن انهيار في محادثات الصفقة بين حماس وإسرائيل، قال مصدر سياسي في بيان مساء اليوم (السبت) إن "حماس رفضت الاقتراح القطري، وتثير الصعوبات، ولا تتنازل، وترافق المحادثات بحرب توعوية تهدف إلى تخريب المفاوضات".

وأضاف المسؤول نفسه: "قبلت إسرائيل العرض القطري، ورفضته حماس. المحادثات في الدوحة مستمرة، وقد عُقدت أيضًا خلال يوم السبت. ويعمل فريق التفاوض مع الوسيطين مصر وقطر، وهو على تواصل مستمر مع رئيس الحكومة الإسرائيلية والوزير ديرمر".

"أُرسل الوفد الإسرائيلي إلى الدوحة بناءً على الاقتراح القطري، الذي وافقت عليه إسرائيل وحصلت على التفويض اللازم للمحادثات. رفضت حماس الاقتراح القطري، وأثارت صعوبات، وهي متشددة، وتُرافق المحادثات بحرب وعي تهدف إلى تخريب المفاوضات، وتقديم معلومات كاذبة لسكان غزة، والضغط على الرأي العام الإسرائيلي".

وأضاف المسؤول: "أبدت إسرائيل استعدادها للمرونة في المفاوضات، بينما تُصر حماس على رفضها، وتتخذ مواقف لا تسمح للوسطاء بالتوصل إلى اتفاق. لو قبلت حماس الاقتراح القطري، لكان من الممكن التوصل إلى اتفاق والدخول في مفاوضات لمدة 60 يومًا لإنهاء الحرب وفقًا لأهداف الحرب الإسرائيلية".

وتجدر الإشارة إلى أنه سبق أن أُعلن في مصر أمس أن "المفاوضات بين إسرائيل وحماس حول خريطة الانسحاب الإسرائيلي قد توقفت". ووفقًا للمصادر، "تم تأجيل الأمر حتى وصول المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف إلى الدوحة". وتجري حاليا مفاوضات بشأن الضمانات، ومفاتيح تبادل الأسرى والمختطفين، وآليات إدخال المساعدات إلى غزة.