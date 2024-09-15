تغطية متواصلة|| الجيش الإسرائيلي يهاجم 20 منصة صواريخ لحزب الله جنوب لبنان

انفجار طائرات مسيرة في الجولان وحزب الله: أطلقنا سربا ردا على هجوم في عمق لبنان

أعلن حزب الله أنه أطلق سربا من الطائرات المسيرة باتجاه قاعدة يردين في الشمال، ردا على الهجوم الإسرائيلي الليلة الماضية في منطقة البقاع في العمق اللبناني، والذي أسفر، بحسب وزارة الصحة اللبنانية، عن مقتل ثلاثة أطفال. وانفجرت طائرتان مسيرتان في منطقة هضبة الجولان، ولم يبلغ عن وقوع إصابات، كما لم تسجل أي إصابات في بلدات المنطقة.