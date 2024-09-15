تغطية متواصلة|| الجيش الإسرائيلي يهاجم 20 منصة صواريخ لحزب الله جنوب لبنان
الحوثيون يعلنون مسؤوليتهم عن إطلاق الصاروخ الباليستي تجاه إسرائيل والذي سقط في منطقة مفتوحة *رصد هدفين جويين مشتبهين اجنازا من لبنان وسقطا في مناطق غير مأهولة بالجولان
اليوم الـ 245 للحرب: إطلاق صاروخ أرض-أرض باتجاه إسرائيل من اليمن وإطلاق صافرات الإنذار في منطقة المركز. وسقطت شظايا صاروخ اعتراضي في منطقة مفتوحة وكذلك في موديعين. ونشر الجيش الإسرائيلي نتائج التحقيق الذي أجراه في ملابسات وفاة المختطفين رون شيرمان ونيك بيسر وايليا توليدانو أثناء احتجازهم لدى حماس. ويبدو من التفاصيل أن هناك احتمالا كبيرا أن يكونوا قتلوا نتيجة غارة جوية للجيش الإسرائيلي.
لمتابعة المدونة السابقة يمكنكم الدخول للرابط التالي
المهاجم حاول الهروب من مكان الهجوم إلى البلدة القديمة، فقُتل
أعلنت الشرطة أن منفذ الهجوم عند باب العامود في القدس حاول الهروب إلى البلدة القديمة، وقُتل في تبادل لإطلاق النار على يد مقاتلي حرس الحدود، كما أفادت التقارير أن الشرطة بدأت التحقيق في الهجوم.
عملية الطعن عند باب العامود : تحييد المنفذ وأصابة شرطي بصورة طفيفة
تمكن عناصر شرطة حرس الحدود من تحييد منفذ عملية الطعن عند باب العامود بالقدس، أثناء محاولته الهرب من مكان الحادث، وقدم فريق نجمة داود الحمراء العلاج في مكان الحادث لشرطي يبلغ من العمر 20 عاما أصيب بجروح طفيفة. ويعاني من طعنات في الجزء العلوي من جسده.
الجيش الإسرائيلي: هاجمنا حوالي 20 منصة إطلاق وبنية تحتية تابعة لحزب الله في جنوب لبنان
أبلغ المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن الطائرات المقاتلة التابعة للقوات الجوية هاجمت حوالي 20 منصة إطلاق وبنية تحتية عسكرية تابعة لحزب الله في منطقة جرمك بجنوب لبنان، "مما يشكل تهديدًا مباشرًا لمواطني دولة إسرائيل".
انفجار طائرات مسيرة في الجولان وحزب الله: أطلقنا سربا ردا على هجوم في عمق لبنان
أعلن حزب الله أنه أطلق سربا من الطائرات المسيرة باتجاه قاعدة يردين في الشمال، ردا على الهجوم الإسرائيلي الليلة الماضية في منطقة البقاع في العمق اللبناني، والذي أسفر، بحسب وزارة الصحة اللبنانية، عن مقتل ثلاثة أطفال. وانفجرت طائرتان مسيرتان في منطقة هضبة الجولان، ولم يبلغ عن وقوع إصابات، كما لم تسجل أي إصابات في بلدات المنطقة.
الجيش الإسرائيلي: هاجمنا عدة منصات إطلاق تابعة لحزب الله في جنوب لبنان
أفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن طائرات مقاتلة تابعة لسلاح الجو هاجمت عدداً من منصات إطلاق الصواريخ التابعة لحزب الله، بما في ذلك قاذفة محملة وجاهزة لإطلاق النار.
حزب الله يستهدف إسرائيل بعشرات الصواريخ والجيش يستعد لتوسيع العملية في لبنان
زعيم الحوثيين: "أطلقنا صاروخاً يمنياً متطوراً وصلنا إلى المرحلة الخامسة من التصعيد"
أشار عبد الملك بدر الدين الحوثي، زعيم الحوثيين في اليمن، في خطاب له إلى إطلاق الصاروخ على إسرائيل، وقال: "إن العمل الذي نفذته قواتنا اليوم، باستخدام صاروخ يمني متطور، هو جزء من المرحلة الخامسة من التصعيد، وما سيأتي أكبر”. وأضاف : "عملياتنا ستستمر طالما استمرت الهجمات والحصار على غزة. وسنواصل التنسيق مع المقاومة في غزة".
تقارير في لبنان: قصف مدفعي في جنوب البلاد
وفي لبنان، وردت أنباء عن قصف مدفعي في كونين وعيناتا والناقورة جنوب البلاد.
حماس والجهاد الإسلامي تهنئان الحوثيين بـ"قصف تل أبيب"
قال المسؤول الكبير في حماس، باسم نعيم، لصحيفة "العربي الجديد" القطرية، إن "عملية الحوثيين لقصف تل أبيب هي نتيجة طبيعية لغزو الكيان الإسرائيلي للمنطقة بأكملها". كما هنأت حركة الجهاد الإسلامي: "نشيد بالصواريخ التي أطلقها أبطال اليمن في قلب تل أبيب والتي فاقمت أزمات العدو وأظهرت ضعفه. والشجاعة التي أبداها الشعب اليمني في مواجهة الغطرسة الأمريكية والطغيان الصهيوني هي تأكيد لالتزامهم بدعم الشعب الفلسطيني".
الحكومة أقرت: زيادة المساعدات لمتضرري 7/10 بمقدار مليار شيكل
صادقت الحكومة على توصيات تقرير اللجنة العامة التي ترأسها البروفيسور أفيعاد هكوهين، والتي شكلها وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، لتقديم المساعدة لضحايا أحداث 7 أكتوبر. وفي إطار القرار سيتم تقديم المساعدات من خلال المنح والاستجابة العلاجية والتأهيلية بمبلغ إجمالي قدره مليار شيكل.
الجيش الإسرائيلي يوزع منشورات على قرى في جنوب لبنان
تم توزيع منشورات الإخلاء في قرية الوزاني في جنوب لبنان، حيث تم توجيه السكان إلى الإخلاء بحلول الساعة 4:00 عصراً وإلا سيتم اعتبارهم عناصر مسلحة، جاء هذا بمبادرة من اللواء الإقليمي ودون توجيهات رسمية. وتم توزيع النشرات من قبل الجيش الإسرائيلي باستخدام طائرة بدون طيار.