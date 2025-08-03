ترامب ادعى أنه حوّل 60 مليون دولار إلى غزة، لكن كم من المال وصل فعلاً؟

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زعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الأيام الأخيرة أن الولايات المتحدة حوّلت 60 مليون دولار كمساعدات إنسانية إلى غزة. في الواقع، أفادت صحيفة واشنطن بوست مساء الأحد أن وزارة الخارجية الأمريكية خصصت 30 مليون دولار فقط لهذا الغرض، ولم يُحوّل سوى 3 ملايين دولار إلى صندوق غزة الإنساني حتى الآن.

على الرغم من ادعاءات الرئيس ترامب المتكررة بأن الولايات المتحدة ساهمت بمبلغ 60 مليون دولار لتلبية الاحتياجات الغذائية في غزة، إلا أن التعهدات الأمريكية لم تتجاوز نصف هذا المبلغ، ولم يُسلم منه سوى جزء ضئيل.

صرح متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية يوم الجمعة: "لقد وافقنا على تمويل بقيمة 30 مليون دولار لصندوق غزة الإنساني"، مضيفًا أن "مبلغًا أوليًا قد أُفرج عنه هذا الأسبوع". ورفض المتحدث، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، التعليق على تصريحات ترامب التي أدلى بها لأول مرة خلال زيارته لاسكتلندا الأسبوع الماضي.

تصريحات ترامب تأتي في الوقت الذي أشارت فيه المؤسسة الإنسانية في غزة أنها تواجه صعوبات في توسيع عملياتها الحالية في القطاع دون تدفق كبير للأموال. وبينما هناك خطط لإضافة أربعة مواقع توزيع في جنوب غزة، قال ممثل المؤسسة إنهم لا يستطيعون التقدم دون تمويل إضافي وموافقة من إسرائيل لفتح المزيد من المواقع في شمال القطاع.

ادّعى ترامب تحويل 60 مليون دولار ثلاث مرات على الأقل خلال الأسبوع الماضي: "لقد قدّمنا 60 مليون دولار قبل بضعة أسابيع"، كما قال للصحفيين، مشيرًا أيضًا إلى التغطية الإعلامية: "لم يُعلّق أحدٌ على الأمر، ولم يشكر أحد".

وقال ترامب: "أردت فقط التأكد من توفير الطعام للناس". وكان موقع "بوليتيفاكت" أول من أفاد بأنه تمت الموافقة على 30 مليون دولار فقط. في الواقع، لم يُحوّل سوى 3 ملايين دولار إلى صندوق غزة الإنساني بحلول يوم الجمعة الماضي.

في غضون ذلك، زار مبعوث ترامب إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، برفقة السفير الأمريكي لدى إسرائيل، مايك هاكابي، موقع توزيع مواد غذائية في غزة يوم الجمعة الماضي. وكتب ويتكوف على مواقع التواصل الاجتماعي أن الساعات الخمس التي قضاها هناك كانت مخصصة "للوقوف على الحقائق على الأرض، وتقييم الأوضاع، والاجتماع مع الصندوق والوكالات الأخرى"..