قائد هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي بدعوة استثنائية للجنود

دعا قائد هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي الفريق هرتسي هليفي، أفراد الذين شاركوا في القتال في معارك غلاف غزة في 7 أكتوبر، ويعتقدون أن لديهم القدرة على إكمال وتحسين التحقيق في الإخفاق، دعاهم إلى الاتصال بقائد التحقيق المختص، والتأثير على دقة التحقيق.

كما أشارت الرسالة المرسلة إلى القادة، إلى أن التحقيقات العملياتية في كافة وحدات الجيش الإسرائيلي بدأت في مارس/آذار من العام الماضي تزامنا مع القتال المكثف. تجدر الإشارة إلى أنه نظراً لحجم الحدث وتعقيده، فقد تم إجراء تحقيقات ميدانية في جميع وحدات الجيش الإسرائيلي.

وفي ظل هذه الظروف، قد لا يكون الجيش قادراً على جمع كافة المعلومات المطلوبة، وفي بعض الحالات قد يكون من الضروري إجراء تصحيحات وإضافات على التحقيق.