التغطية متواصة | رئيس الوزراء الإسرائيلي سيلقي "بيانا خاصا" مساء اليوم السبت، وحماس تنشر فيديو آخر للرهينة إلكانا بوحبوط
أعلنت إسرائيل أنها لن توقف الحرب على غزة قبل تحقيق أربعة شروط: إطلاق سراح جميع الرهائن، وخروج حماس كلياً من الحكم، وتجريد قطاع غزة من السلاح بشكل كامل، وإبعاد العشرات من قادة الحركة إلى الخارج".
أعلنت إسرائيل أنها لن توقف الحرب على غزة قبل تحقيق أربعة شروط، هي: إطلاق سراح جميع المحتجزين الإسرائيليين، وخروج حركة "حماس" كلياً من الحكم، وتجريد قطاع غزة من السلاح بشكل كامل، وإبعاد العشرات من قادة الحركة إلى الخارج". فيما أعلنت حركة حماس رفضها لتجزئة تبادل الأسرى، وإصرارها على ربط إطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين بوقف الحرب، مع رفضها شروط الإبعاد ونزع السلاح.
يأتي ذلك رغم تأكيد الوسطاء على استمرار جهودهم الرامية للتوصل إلى اتفاق، إلا أن الموقفين الأخيرين لحركة حماس وإسرائيل من عروض الوسطاء يثيران مخاوف بشأن إغلاق باب الأمل أمام وقف الحرب على قطاع غزة قريباً. ففي ردهما على مقترح أخير من الوسطاء،
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الرئيس السوري يستقبل نائباً أميركياً جمهورياً
استقبل الرئيس السوري، أحمد الشرع، النائب الجمهوري في الكونغرس الأميركي كوري ميلز، في القصر الجمهوري، بحضور وزير الخارجية، أسعد الشيباني، وعدد من المسؤولين السوريين، واكتفت رئاسة الجمهورية بنشر صور للقاء، اليوم السبت، من دون إشارة الى محتوى اللقاء. الذي استمر لتسعين دقيقة.
وكان ميلز قد صرح فور وصوله الى دمشق بأن هناك «فرصة هائلة هنا للمساعدة في إعادة بناء البلاد، وللمساعدة في تحقيق الاستقرار بجميع أنحاء المنطقة». وبحسب ميلز، يركز الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب، على سياسة شاملة لتحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط، وتوسيع «اتفاقات السلام التي رعتها واشنطن بين دول عربية وإسرائيل خلال السنوات الماضية»
إيران وأميركا تنتقلان إلى "المحادثات الفنية" بعد اجتماعات "بناءة" في روما
الجيش الإسرائيلي:"ضرب أكثر من 300 هدف هذا الأسبوع والقضاء على أكثر من 40 مسلحاً في غزة"
قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان، مساء اليوم السبت،"واصلت قوات الجيش الإسرائيلي عملياتها خلال نهاية الأسبوع في قطاع غزة لتدمير البنية التحتية العدائية التابعة لحركة حماس فوق الأرض وتحتها"، وتابع"تمكنت قوات لواء جفعاتي بالتعاون مع مقاتلي وحدة ياهالام وتحت قيادة الفرقة 143، من تدمير مسار تحت الأرض مفخخ بطول مئات الأمتار في حي الشافورة برفح. كما تم العثور على كميات كبيرة من الأسلحة التي عثر عليها في المنطقة وتدميرها، إلى جانب نفق يحتوي على مخبأ للمتفجرات".
وذكر البيان "تمكنت قوات اللواء 188 القتالي من القضاء على أكثر من 40 مسلحاً كانوا ينشطون في المنطقة ويشكلون خطراً على قواتنا، وتدمير كميات كبيرة من الأسلحة وشاحنة صغيرة تابعة لمنظمة حماس الإرهابية كانت تستخدم لأغراض إرهابية.
ويواصل سلاح الجو مهاجمة الإرهابيين والبنية التحتية الإرهابية ومساعدة القوات المناورة.
تم هذا الأسبوع مهاجمة حوالي 300 هدف إرهابي في مختلف أنحاء قطاع غزة، منها حوالي 150 هدفا خلال نهاية الأسبوع.
حتى الآن، تم مهاجمة أكثر من 1400 هدف في إطار عملية "الشجاعة والسيف".
وتستمر قوات بطارية المدفعية 282 في تقديم المساعدة للقوات المناورة. خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، أطلقت القوات عدداً كبيراً من القذائف على عشرات الأهداف الإرهابية في ممر المشرحة. ومن بين الأهداف التي هاجمتها قوة نيران اللواء: مستودعات أسلحة، ومنصات إطلاق صواريخ معدة لإطلاق النار على أراضي الدولة، وإرهابيين شكلوا تهديداً للقوات.
ستواصل قوات جيش الدفاع الإسرائيلي عملياتها ضد المنظمات الإرهابية في قطاع غزة من أجل حماية مواطني دولة إسرائيل.
الجيش الإسرائيلي: "القضاء على أكثر من 40 مسلحا كانوا ينشطون في المنطقة ويشكلون خطراً على قواتنا"
قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان، مساء اليوم السبت"واصلت قوات الجيش الإسرائيلي عملياتها خلال نهاية الأسبوع في قطاع غزة لتدمير البنية التحتية العسكرية التابعة لحركة حماس فوق الأرض وتحتها"، وتابع"تمكنت قوات لواء جفعاتي بالتعاون مع مقاتلي وحدة ياهالام وتحت قيادة الفرقة 143، من تدمير مسار تحت الأرض مفخخ بطول مئات الأمتار في حي الشافورة برفح. كما تم العثور على كميات كبيرة من الأسلحة التي عثر عليها في المنطقة وتدميرها، إلى جانب نفق يحتوي على مخبأ للمتفجرات".
وأفاد البيان أنه" قوات اللواء 188 تمكنت من القضاء على أكثر من 40 مسلحا كانوا ينشطون في المنطقة ويشكلون خطراً على قواتنا، وتدمير كميات كبيرة من الأسلحة وشاحنة صغيرة تابعة لحركة حماس كانت تستخدم لأغراض عدائية"، وأضاف"تم هذا الأسبوع مهاجمة حوالي 300 هدف عدائي في مختلف أنحاء قطاع غزة، منها حوالي 150 هدفا خلال نهاية الأسبوع.
حتى الآن، تم مهاجمة أكثر من 1400 هدف في إطار عملية "الشجاعة والسيف".
وذكر البيان أن" قوات بطارية المدفعية 282 مستمرة في تقديم المساعدة للقوات المناورة. خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، أطلقت القوات عدداً كبيراً من القذائف على عشرات الأهداف االعدائية في ممر المشرحة. ومن بين الأهداف التي هاجمتها قوة نيران اللواء: مستودعات أسلحة، ومنصات إطلاق صواريخ معدة لإطلاق النار على أراضي الدولة، ومسلحين شكلوا تهديداً للقوات".
وختم البيان "ستواصل قوات الجيش الإسرائيلي عملياتها ضد المنظمات في قطاع غزة من أجل حماية مواطني دولة إسرائيل".
بدر البوسعيدي: "تكتسب هذه المحادثات زخمًا متزايدًا، والآن حتى المستحيل أصبح ممكنًا."
قال وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي عبر حسابه في منصة "إكس" بشأن المحادثات:"أود أن أشكر وزير الخارجية الإيراني الدكتور سيد عباس عراقجي والمبعوث الرئاسي الأمريكي ستيف ويتكوف على نهجهما البنّاء للغاية في محادثات اليوم. "تكتسب هذه المحادثات زخمًا متزايدًا، والآن حتى المستحيل أصبح ممكنًا."
وزير خارجية عُمان: محادثات إيران وأميركا اكتسبت زخما وكل شيء أصبح ممكنا
إيران: المحادثات مع واشنطن في روما تقتصر على القضايا النووية
نفى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، اليوم السبت، التكهنات الإعلامية بشأن نطاق المحادثات بين طهران وواشنطن التي عقدت في روما السبت. وقال عراقجي لوكالة تسنيم الإيرانية للأنباء إن "الأميركيين لم يطرحوا أي نقاشات حتى الآن سوى القضية النووية الإيرانية"، مناقضا الشائعات المتداولة في بعض وسائل الإعلام. وتشير هذه التكهنات إلى أن برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني أو دعمها للجماعات المسلحة المعادية لإسرائيل، وخاصة حزب الله اللبناني، ربما كان على جدول الأعمال. ويأتي هذا البيان في الوقت الذي أعلن فيه الجانبان استمرار المحادثات، حيث من المقرر عقد اجتماعات الخبراء في سلطنة عمان في الأيام المقبلة، تليها جولة ثالثة من المفاوضات غير المباشرة الأسبوع المقبل.
بعد اختتام المحادثات النووية "البناءة" مع الولايات المتحدة في روما، وزير الخارجية الإيراني"الجولة الثالثة من المفاوضات ستعقد في عُمان في 26 أبريل/نيسان الجاري"
الخارجية العمانية: أميركا وإيران أكدتا أهمية التوصل لاتفاق منصف ودائم وملزم
وزير الخارجية الإيراني: المفاوضات النووية مع الولايات المتحدة "تحقق تقدما"
عراقجي: الجولة الثالثة من المحادثات النووية مع أميركا ستكون فنية على مستوى الخبراء
وزير خارجية إيران: جولة المحادثات مع أميركا كانت بناءة
وزير الخارجية الإيراني: الجولة الثالثة من المحادثات النووية ستعقد السبت المقبل في سلطنة عمان
حركة حماس تنشر فيديو آخر للمختطف إلكانا بوحبوط
الحوثيون يعلنون إسقاط طائرة أمريكية مسيرة من طراز MQ-9 فوق صنعاء
أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثيين، أن الدفاعات الجوية التابعة لهم اعترضت طائرة أمريكية مسيرة من نوع MQ-9 كانت تحلق في سماء العاصمة اليمنية صنعاء بصاروخ أرض جو مصنع محليا.
وبعد وقت قصير من هذا الإعلان، تم تعليق حساب المتحدث باسم الحزب على موقع X (تويتر سابقًا)، وهذه ليست المرة الأولى التي يحدث فيها هذا بعد بيان مماثل.
التلفزيون الإيراني: أجواء المحادثات الإيرانية الأميركية في روما كانت "بنّاءة"
روما: انتهاء المحادثات الإيرانية الأميركية وعقد جلسة ثالثة الأسبوع الوشيك
انتهت قبل دقائق الجولة الثانية من المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة، التي كانت تعقد في روما، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".
وقالت الوكالة إن جولة ثالثة من المحادثات من المقرر عقدها بالفعل في الأسبوع المقبل، مما يشير إلى زخم إيجابي في هذه المناقشات غير المباشرة بشأن البرنامج النووي الإيراني.
ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" أن "الجولة الثانية من المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة، التي تجري في روما، انتهت قبل دقائق، وأن الجولة الثالثة ستعقد الأسبوع المقبل".
تقرير: لا إيضاحات بعد من الوفدين الإيراني والأميركي بشأن عقد جولة محادثات ثالثة
وزير الخارجية الإيطالي يستقبل نظيره الإيراني قبل المحادثات النووية في روما
التقى وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني، مساء اليوم السبت، مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي.
وتأتي المحادثات في الوقت الذي تستضيف فيه روما مفاوضات غير مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران بشأن البرنامج النووي الإيراني، والتي تتوسط فيها سلطنة عمان.