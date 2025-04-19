الجيش الإسرائيلي:"ضرب أكثر من 300 هدف هذا الأسبوع والقضاء على أكثر من 40 مسلحاً في غزة"

قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان، مساء اليوم السبت،"واصلت قوات الجيش الإسرائيلي عملياتها خلال نهاية الأسبوع في قطاع غزة لتدمير البنية التحتية العدائية التابعة لحركة حماس فوق الأرض وتحتها"، وتابع"تمكنت قوات لواء جفعاتي بالتعاون مع مقاتلي وحدة ياهالام وتحت قيادة الفرقة 143، من تدمير مسار تحت الأرض مفخخ بطول مئات الأمتار في حي الشافورة برفح. كما تم العثور على كميات كبيرة من الأسلحة التي عثر عليها في المنطقة وتدميرها، إلى جانب نفق يحتوي على مخبأ للمتفجرات".

وذكر البيان "تمكنت قوات اللواء 188 القتالي من القضاء على أكثر من 40 مسلحاً كانوا ينشطون في المنطقة ويشكلون خطراً على قواتنا، وتدمير كميات كبيرة من الأسلحة وشاحنة صغيرة تابعة لمنظمة حماس الإرهابية كانت تستخدم لأغراض إرهابية.

ويواصل سلاح الجو مهاجمة الإرهابيين والبنية التحتية الإرهابية ومساعدة القوات المناورة.

تم هذا الأسبوع مهاجمة حوالي 300 هدف إرهابي في مختلف أنحاء قطاع غزة، منها حوالي 150 هدفا خلال نهاية الأسبوع.

حتى الآن، تم مهاجمة أكثر من 1400 هدف في إطار عملية "الشجاعة والسيف".

وتستمر قوات بطارية المدفعية 282 في تقديم المساعدة للقوات المناورة. خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، أطلقت القوات عدداً كبيراً من القذائف على عشرات الأهداف الإرهابية في ممر المشرحة. ومن بين الأهداف التي هاجمتها قوة نيران اللواء: مستودعات أسلحة، ومنصات إطلاق صواريخ معدة لإطلاق النار على أراضي الدولة، وإرهابيين شكلوا تهديداً للقوات.

ستواصل قوات جيش الدفاع الإسرائيلي عملياتها ضد المنظمات الإرهابية في قطاع غزة من أجل حماية مواطني دولة إسرائيل.