عائلات الجنديات الإسرائيليات المختطفات في غزة تكشف صورا جديدة لبناتهم في أسر حماس

عقد اليوم (الثلاثاء) مؤتمر صحفي بمشاركة أهالي الجنديات المختطفات في غزة واللواتي عملن في أبراج المراقبة، والذين طالبوا بلقاء رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو بهم فورا وقبل توجهه إلى الولايات المتحدة.

وسمحت أهالي الجنديات بنشر صور لبناتهم من أيامهن الأولى في الأسر، حيث تعرضن لكدمات وجروح، وذلك بعد عملية الاختطاف خلال هجوم السابع من أكتوبر.

وقالت أييليت، والدة نعمة ليفي: "أطلب منكم النظر في عينيها، هذه هي فتاتي. ستجتمع بنا قريبا. نتنياهو، أولاً صفقة ثم بعد ذلك الرحلة، هذا ليس الوقت المناسب لرحلات استعراضية".

وشعر إيلي إلباغ، والد المختطفة ليري إلباغ، بالإعياء خلال المؤتمر الصحفي وتم إخلاءه من المكان. وقالت والدتها شيرا إلباغ: "نتنياهو: لقد وعدتنا وحان الوقت للوفاء! نحن نطالب بلقائك الآن. حتى قبل الرحلة. أنت مدين لنا بهذا على الأقل. أولاً صفقة! ثم سافر. كل يوم حرج لفتياتنا ولجميع المختطفين. هذا ليس وقت رحلة استعراضية، هذا هو وقت توقيع اتفاق وإعادة المختطفين الأحياء والقتلى لدفنهم. نحن بحاجة إليك هنا، متاحًا لفريق التفاوض، متاحًا للإجابة والرد في الوقت الفعلي، متاحًا للتوقيع على الصفقة هنا والآن".

وقال شلومي بيرجر، والد المختطفة أجام بيرجر: "الإصابة نفسية وجسدية، أولا عقد صفقة، ثم السفر، هذا ليس وقت السفر، نطلب مقابلتك قبل الرحلة مباشرة".

ألبرت، والد كارينا أريف،وقال في بيان: "منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، نصف قلبي مختطف. ترون الصورة، توثقها وأصدقائها من أيام الأسر. هذا ملموس، مع ضمادة على رأسها ودماء. ويمكنكم رؤية تورم في معصميها، وهذا يدل على أن كارينا كانت مكبلة اليدين لفترة طويلة".

وقالت أورلي جلبوع والدة دانييل جلبوع: "أكرر وأطلب من رئيس الحكومة أن يلتقينا قبل الذهاب إلى الكونجرس، أكرر وأطلب أنه إذا اخترت الذهاب إلى الخطاب - فسيكون خطابًا يعلن عن صفقة اختطاف فورية، والذي سيعيد معه القوة والفرح والقوة لدولة إسرائيل وخاصة دانييلا".

وقالت مقر أهالي من أجل عودة المختطفين: "مر أكثر من تسعة أشهر على التقاط الصور التي ترون فيها أجام ودانييلا وليري ونعمة وكارينا في أيامهم الأولى في أسر حماس في غزة. القرار الشجاع الذي اتخذه أهالي المراقبات بالكشف عن الصور يهدف إلى تقريبهم من احتضان الفتيات، الذي أصبح على مسافة توقيع صفقة نتنياهو التي ستعيد جميع المختطفين الـ 120 إلى وطنهم – الأحياء والقتلى "

"إننا نطالب الحكومة الإسرائيلية، وخاصة زعيمها، بالنظر في عيون هؤلاء الفتيات، ومحاولة تخيل ما يحدث لهن ولجميع المختطفين منذ 284 يومًا - وبذل كل ما في وسعهم لإعادتهم جميعًا إلى ديارهم. "