التغطية متواصلة | الجيش الإسرائيلي يقصف خلال الليل مواقع لحزب الله في جنوب لبنان

قال الجيش الإسرائيلي إن طائراته المقاتلة قصفت خلال الليل مواقع لحزب الله في جنوب لبنان.

وشملت المواقع مباني يستخدمها التنظيم في البليدة والجبين والعديسة، إلى جانب نقطة مراقبة في شيهين، بحسب الجيش.

https://twitter.com/i/web/status/1792403364128735463