التغطية متواصلة | الجيش الإسرائيلي يقصف خلال الليل مواقع لحزب الله في جنوب لبنان

الجيش الإسرائيلي والشاباك: قُتل في غزة عدد من نشطاء حماس الذين خدموا كضباط كبار في الشرطة في قطاع غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي والشاباك أنهما قتلا أمس باستخدام طائرة تابعة لسلاح الجو زهار خولي الملقب بـ "أبو حامد"، والذي كان يشغل، بالتوازي مع منصبه في الجناح العسكري لحركة حماس، منصب ضابط شرطة كبير في حماس.