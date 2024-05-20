التغطية متواصلة | الجيش الإسرائيلي يقصف خلال الليل مواقع لحزب الله في جنوب لبنان
وشملت المواقع مباني يستخدمها التنظيم في البليدة والجبين والعديسة، إلى جانب نقطة مراقبة في شيهين، بحسب الجيش.
قال الجيش الإسرائيلي إن طائراته المقاتلة قصفت خلال الليل مواقع لحزب الله في جنوب لبنان.
وشملت المواقع مباني يستخدمها التنظيم في البليدة والجبين والعديسة، إلى جانب نقطة مراقبة في شيهين، بحسب الجيش.
https://twitter.com/i/web/status/1792403364128735463
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