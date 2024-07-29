""جبان لن نقبل منك التعازي": فوضى خلال زيارة نتنياهو إلى مجدل شمس

زار رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو اليوم (الاثنين) موقع الحدث في مجدل شمس، حيث قُتل 12 طفلاً بصاروخ استهدف ملعبا يوم السبت، والذي تتهم فيه إسرائيل حزب الله بإطلاقه، وقوبل نتنياهو خلال الزيارة بغضب من سكان البلدة : "جبان، لن نقبل التعازي منك"، ورافق نتنياهو في الزيارة رئيس جهاز الشاباك رونين بار.

وتلقى كل من نتنياهو وبار شرحا عن المأساة التي حصدت روح 12 طفلا وصبيا من رئيس مجلس المجدل شمس دولان أبو صالح ورئيس مجلس عين قنيا وائل مغربي. كما وضع رئيس الحكومة نتنياهو إكليلا من الزهور باسم الحكومة.

Kobi Gideon/GPO

وقال نتنياهو"لقد جئنا إلى هنا للتعبير عن تعاطفنا العميق وصدمتنا العميقة إزاء الفظائع التي وقعت هنا. أطلق حزب الله، بدعم إيراني، صاروخاً إيرانياً هنا، أودى بحياة 12 روحاً نقية، كانوا يلعبون كرة القدم هنا، وللأسف، غير قادرين على الوصول إلى الملجأ، قلوبنا ممزقة، ونحن نحتضن العائلات التي تمر الآن بمعاناة لا توصف".

وتعهد رئيس الوزراء قائلا: "هؤلاء الأطفال هم أطفالنا جميعا. إن دولة إسرائيل لن تنتقل ولن تستطيع أن تنتقل الى جدول الأعمال. ردنا سيأتي، وسيكون صعبا. أقول للطائفة بأكملها: لا تفقدوا معنوياتكم. لا تفقدوا الأمل أمام الاعتداءات التي يقوم بها محور الشر المتمثل في إيران وحزب الله. ستواصل دولة إسرائيل الوقوف إلى جانبكم، هنا، وفي المنطقة بأكملها، اليوم وغدًا وإلى الأبد. فلتكن ذكرى هؤلاء الأطفال الأعزاء والرائعين معنا إلى الأبد".

Kobi Gideon / GPO

بعد ذلك، التقى رئيس الحكومة نتنياهو ورئيس الشاباك بار بممثلي العائلات الثكلى واستمعوا منهم إلى الخسارة الفادحة. وطلب منهم رئيس الحكومة نقل تعازيه الصادقة لجميع أفراد العائلات.

ورافق رئيس الحكومة الإسرائيلية خلال الزيارة رئيس طاقم ديوان رئيس الحكومة تساحي برفرمان، المدير العام للوزارة يوسي شيلي، السكرتير العسكري رومان جوفمان، الزعيم الروحي للطائفة الدرزية في إسرائيل الشيخ موفق طريف، قائد المنطقة الشمالية في الجبهة الداخلية يهودا ليف، وشيخ بلدة مجدل شمس الشيخ طاهر أبو صالح.