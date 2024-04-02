المتحدث الإعلامي باسم نتنياهو: "الجمهور الإسرائيلي لا يؤيد الإفراج عن المخطوفين بكل ثمن"

صرح المتحدث باسم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لوسائل الإعلام الأجنبية، مارك ريجيف، الليلة (بين الاثنين والثلاثاء) خلال محادثة مع نشطاء منظمة "أصدقاء الليكود في الولايات المتحدة الأمريكية" أن غالبية الجمهور في إسرائيل لا يتفقون مع عائلات المختطفين بخصوص إبرام صفقة "بأي ثمن"، وخلال محادثة عبر تطبيق "زووم" مع نشطاء المنظمة، قال ريغيف إن "أغلبية الجمهور في إسرائيل لا تؤيد هذه الفكرة"، وفق النشر في واينت.

"بالرغم من أن وسائل الإعلام تعطي صورة مخالفة وكأن الجمهور يؤيد الطرح المنادي "بصفقة بأي ثمن" إلا أن معظم الإسرائيليين ليسوا كذلك. نحن نتفهم العائلات، يمكنهم أن يقولوا ما يريدون. سوف نتفهم ألمهم، لكن عندما يُسأل الإسرائيليون في استطلاعات الرأي عن فكرة عقد صفقة «بأي ثمن» - فإنهم لا يوافقون عليها" أضاف المتحدث.

وأكد ريجف أيضا أن الإسرائيليين الذين يعارضون الصفقة بأي ثمن، هم أغلبية ويرغبون أيضًا بمواصلة القتال مع حماس، وفق زعمه . "ربما يريدون صفقة مثل تلك التي تم التوصل إليها في نوفمبر، لكن فكرة السماح لحماس بالانتصار في الحرب بسبب الأسرى؟ لا، الجمهور غير موافق".

وبحسب ريغف فإن "الأميركيين يخطئون في اعتقادهم، بناء على استطلاعات الرأي، أن نتنياهو لا يمثل إسرائيل في آرائه. إنه يمثل الرأي العام في إسرائيل، بما في ذلك الوسط واليسار. فثلثا الإسرائيليين لا يريدون الانتخابات". إن دعم العملية في رفح والقضاء على حماس يحظى بإجماع جارف". وأضاف ريجيف أن "رئيس الوزراء قال إننا سندخل رفح. إنها مسألة وقت فقط. ووعد الأمريكيين بتوفير ممر إنساني للمدنيين لمغادرة المنطقة حتى لا يعلقوا في النار".

وعن الانطباع السلبي الذي تتركه مشاهد القصف الذي ينفذه الجيش الإسرائيلي في القطاع قال ريجف "أدرك حساسية ذلك ولكن في نهاية الأمر فإن ما يفعله الجيش الإسرائيلي مهم جدا. يجب أن يدرك كل من يسكن في الجوار أنه إذا تعرضت إسرائيل للهجوم فلا بد من دفع الثمن وهذه رسالة مهمة يجب على إسرائيل أن تنقلها".