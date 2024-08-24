التغطية متواصلة| وفد حماس يصل إلى القاهرة لـ"متابعة نتائج مفاوضات غزة والاستماع إلى الوسطاء"

كشف مسؤولون في حركة حماس، أن "وفداً من الحركة برئاسة خليل الحية، سيصل إلى العاصمة المصرية القاهرة، اليوم السبت، للاستماع لنتائج مفاوضات الوسطاء التي جرت الخميس المنصرم بشأن تطورات المفاوضات الجارية التي تتعلق باتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وصفقة تبادل الأسرى المحتجزين".

وأعلنت الحركة التزامها بما وافقت عليه في 2 يوليو/تموز المنصرم والمبني على إعلان الرئيس الأميركي جو بايدن وقرار مجلس الأمن، مؤكدة جاهزيتها لتنفيذ ما اتفق عليه.

وقال المسؤولون في الحركة إن "الوفد الذي يرأسه خليل الحية، سيُبلغ الوسطاء تمسُّك حماس بورقة الثاني من يوليو/تموز المنصرم، ورفضه لأي وجود إسرائيلي على محور فيلادلفيا الفاصل بين قطاع غزة ومصر، ومحور نتساريم الذي يفصل بين شمال غزة ووسطها وجنوبها".