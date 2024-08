التغطية متواصلة| وفد حماس يصل إلى القاهرة لـ"متابعة نتائج مفاوضات غزة والاستماع إلى الوسطاء"

دعا المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية، أفيحاي أدرعي، اليوم السبت، عبر منشور على حسابه على منصة"إكس"، سكان غزة المتواجدين في منطقة بلديات المصدر والمغازي والحارات البساتين، الانصار، الديمثاء، الصفا، السدره, شرق دير البلح والمفرق الشرقي لدير البلح والمتواجدين بجانب شارع صلاح الدين في هذه المنطقه وتحديدًا في بلوكات 125, 126, 2231, 2232

