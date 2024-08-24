التغطية متواصلة| وفد حماس يصل إلى القاهرة لـ"متابعة نتائج مفاوضات غزة والاستماع إلى الوسطاء"
المفاوضات الجارية في القاهرة تتركز حول التواجد العسكري الإسرائيلي على نقاط من محور نتساريم، وإيجاد آلية دولية بدلاً من الإسرائيلية لمراقبة النازحين العائدين من الجنوب إلى الشمال،
كشف مسؤولون في حركة حماس، أن "وفداً من الحركة برئاسة خليل الحية، سيصل إلى العاصمة المصرية القاهرة، اليوم السبت، للاستماع لنتائج مفاوضات الوسطاء التي جرت الخميس المنصرم بشأن تطورات المفاوضات الجارية التي تتعلق باتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وصفقة تبادل الأسرى المحتجزين".
وأعلنت الحركة التزامها بما وافقت عليه في 2 يوليو/تموز المنصرم والمبني على إعلان الرئيس الأميركي جو بايدن وقرار مجلس الأمن، مؤكدة جاهزيتها لتنفيذ ما اتفق عليه.
وقال المسؤولون في الحركة إن "الوفد الذي يرأسه خليل الحية، سيُبلغ الوسطاء تمسُّك حماس بورقة الثاني من يوليو/تموز المنصرم، ورفضه لأي وجود إسرائيلي على محور فيلادلفيا الفاصل بين قطاع غزة ومصر، ومحور نتساريم الذي يفصل بين شمال غزة ووسطها وجنوبها".
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دعا المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية، أفيحاي أدرعي، اليوم السبت، عبر منشور على حسابه على منصة"إكس"، سكان غزة المتواجدين في منطقة بلديات المصدر والمغازي والحارات البساتين، الانصار، الديمثاء، الصفا، السدره, شرق دير البلح والمفرق الشرقي لدير البلح والمتواجدين بجانب شارع صلاح الدين في هذه المنطقه وتحديدًا في بلوكات 125, 126, 2231, 2232
https://x.com/i/web/status/1827292746140299572
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فلسطينيون يلقون عبوات ناسفة على قوات الجيش الإسرائيلي التي كانت تبحث عن شخصين في مدينة قلقيلية
دخلت قوات الجيش الإسرائيلي إلى قلقيلية للبحث عن شخصين دخلا البلدة من الضفة الغربية في وقت سابق من اليوم السبت. وألقى الفلسطينيون عبوات ناسفة على الجنود الذين ردوا بإطلاق النار وأصابوا جنديا واحدا على الأقل، بحسب مصدر عسكري. وقد غادرت القوات قلقيلية منذ ذلك الحين. ومن غير الواضح ما إذا كان الشخصان إسرائيليين. ولا يُعرف مكان وجودهم حاليًا، على الرغم من أنهم ربما غادروا المدينة بالفعل.
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توقع أن يكون رئيس الوزراء القطري رهينة محادثات وقف إطلاق النار مع وصول وفد حماس إلى القاهرة
قال مصدر مطلع لرويترز إن من المتوقع أن يشارك رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة التي ستعقد في القاهرة، اليوم السبت.
وكان وفد من حماس قد وصل إلى القاهرة في وقت سابق اليوم للقاء المفاوضين، رغم أنه أكد أنه لن يشارك رسميا في الجولة الأخيرة من المفاوضات. وزار وفد إسرائيلي رفيع المستوى القاهرة هذا الأسبوع والدوحة الأسبوع الماضي لمناقشة عرض الصفقة الأخير مع المفاوضين الأمريكيين والمصريين والقطريين.
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أفادت المصادر بأن "الوسطاء يحاولون إيجاد صيَغ حل وسط في هذه القضايا الخلافية، لكن حركة حماس تقول إنها ترفض أية صيَغ للحل الوسط، وتُصر على الالتزام بالورقة السابقة التي جرى التوافق عليها في الثاني من يوليو الماضي.