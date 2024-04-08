أكد الجيش الإسرائيلي صباح الإثنين قضاءه على قائد قطاع الحجير في قوة الرضوان علي أحمد حسين، الليلة الماضية في غارة جوية في قرية السلطانية جنوب لبنان. ووفقا لبيان الجيش الإسرائيلي فقد قام حسين المكنى عباس جعفر بالتخطيط والترويج للعديد من عمليات إطلاق الصواريخ باتجاه إسرائيل.

استهدفت طائرات سلاح الجو علي أحمد حسين، قائد منطقة الحجير (جبل الرميم) التابعة لقوة الرضوان في تنظيم حزب الله، في منطقة السلطانية بلبنان، ما أدى إلى مقتله.

وكان علي أحمد حسين من المخضرمين والمسؤولين الكبار في التنظيم ويعادل رتبة عميد. وكجزء من منصبه، كان مسؤولاً عن تخطيط وتنفيذ مخططات هجومية في منطقة الرميم ضد الجبهة الداخلية الإسرائيلية. ووقف حسين منذ بداية الحرب وراء العديد من عمليات الإطلاق باتجاه إسرائيل وتم في إطار الغارة الليلة الماضية القضاء على عنصرين آخرين عملا تحت إمرته.

بحسب وكالة رويترز فقد قتل ثلاثة أشخاص بينهم قيادي ميداني في قوة الرضوان التابعة لحزب الله في غارة إسرائيلية في قرية السلطانية جنوب لبنان.

وتأتي العملية الإسرائيلية ردا على قصف صاروخي من لبنان باتجاه مدينة صفد أمس الأحد، حيث جاء في بيان للجيش الإسرائيلي: "في أعقاب التحذيرات والصافرات التي تم تشغيلها في منطقة صفد، اعترض مقاتلو الدفاعات الجوية بنجاح قذيفة واحدة وصلت إسرائيل من لبنان، كما أنه رصدت عدة قذائف أطلقت من لبنان تجاه منطقة هار دوف. ولم تسفر عن أية إصابات، ورد الجيش الإسرائيلي على مصدر إطلاق النار".

Clause 27a of the Israeli copyright law

وجاء في الميادين اليوم الإثنين أن "المقاومة الإسلامية تزف المجاهد علي أحمد حسين الذي ارتقى شهيداً على طريق القدس". كما نعى حزب الله استشهاد المقاوم علي أحمد حسين «عباس جعفر»، من مدينة بيروت بعد أن نعى أمس في بيان مقتل أحد عناصره وهو عبد الأمير حسن حلاوي والملقب بـ’علي الرضا’ من مواليد عام 1976 من بلدة كفر كلا جنوب لبنان.