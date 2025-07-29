الكابينت الإسرائيلي ناقش ضم مناطق في غزة إذا لم يتم التوصل إلى صفقة للإفراج عن مختطفين

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ناقش الكابينيت الإسرائيلي إمكانية ضم أراض في قطاع غزة في حال عدم التوصل إلى صفقة تبادل وفق ما أفاد المراسل الدبلوماسي في القناة العبرية عميحاي شتاين مساء اليوم (الثلاثاء).

من المتوقع إجراء نقاش جديد خلال الأيام المقبلة حول استمرار النشاط الإسرائيلي في غزة، في حال عدم التوصل إلى اتفاق بشأن المختطفين. وأشار مسؤول إسرائيلي إلى أنه "في الوقت الحالي، لا يوجد ما يشير إلى أن حماس تُخفف من شدة موقفها".

وأضاف مسؤول إسرائيلي في حديث مع i24NEWS: "لم يكن هذا نقاشًا جانبيًا، بل كان نقاشًا شارك فيه نتنياهو والوزراء بفعالية". وأشار المصدر أيضًا إلى أنه "يبدو أن الإدارة الأمريكية لا تستبعد الفكرة تمامًا".