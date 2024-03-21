بلينكن يعلن عن تطورات في مفاوضات وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن

قال وزير الخارجية الأمريكي في مقابلة مع قناة "الحدث" السعودية الأربعاء، إنه يعتقد أن الفجوات تضيق بين طرفي المفاوضات والتوصل إلى اتفاق أصبح ممكنا للغاية.

"الفجوات تضيق، وأعتقد أن التوصل إلى اتفاق أمر ممكن للغاية. لقد عملنا بجد مع قطر ومصر وإسرائيل لوضع اقتراح قوي على الطاولة. لقد فعلنا ذلك؛ حماس لن تقبل بذلك. لقد عادوا بطلبات أخرى، مطالب أخرى. ويعمل المفاوضون على ذلك الآن. لكنني أعتقد أنه قابل للتنفيذ إلى حد كبير، وهو ضروري للغاية".

وتابع بلينكن: "إذا كانت حماس تهتم على الإطلاق بالشعب الذي تزعم أنها تمثله، فسوف تتوصل إلى اتفاق، لأن ذلك سيكون له الأثر الفوري المتمثل في وقف إطلاق النار، وتخفيف المعاناة الهائلة للناس، وجلب المزيد من المساعدات الإنسانية، وبعد ذلك مما يتيح لنا إمكانية الحصول على نتيجة أكثر استدامة".

Evelyn Hockstein/Pool Photo via AP

وفي السياق فإنه الضغط الأمريكي ضد عملية رفح لا يتوقف. فقبل أيام معدودة من زيارة وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت إلى واشنطن، هذه الليلة، أثار وزير الدفاع لويد أوستن، في مكالمة هاتفية بحسب بيان البنتاغون، ضرورة النظر في بدائل لعملية برية كبيرة في رفح وسط التشديد على الهدف المشترك وهو هزيمة حماس.

وناقش الجانبان أيضا المفاوضات من أجل إطلاق سراح الرهائن ووقف مؤقت لإطلاق النار، والحاجة إلى بذل المزيد من الجهود لحماية المدنيين وزيادة تدفق المساعدات بشكل عاجل إلى غزة عبر المعابر البرية.

وبالإشارة إلى الممر الإنساني البحري، أعرب الوزير أوستن عن تقديره لالتزام الوزير غالانت الراسخ والكامل بحماية الأفراد الأمريكيين في شرق البحر الأبيض المتوسط.

بلينكن أطلق أمس جولته السادسة في الشرق الأوسط التي تندرج ضمن مساع تعكس رغبة البيت الأبيض بالتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار للسماح بالإفراج عن كافة الرهائن وتوضيح معالم "اليوم التالي" للصراع في غزة.