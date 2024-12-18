تقرير: "مفاوضات صفقة المختطفين بمراحلها النهائية..وسيتم إبعاد سجناء فلسطيينيين الى تركيا وايران"

في الطريق إلى الصفقة: قالت مصادر فلسطينية لصحيفة القدس الصادرة في القدس الشرقية اليوم (الأربعاء) إن المفاوضات حول صفقة إطلاق سراح المختطفين في مراحلها النهائية، وأن المحادثات تدور الآن حول أسماء السجناء الأمنيين الذين سيتم الافراج عنهم. بالإضافة إلى ذلك، قالت المصادر أنه سيتم ترحيل السجناء الفلسطينيين المحكوم عليهم بالسجن لفترات طويلة إلى تركيا وإيران، وسيتم إطلاق سراح السجناء الآخرين إلى الضفة الغربية وقطاع غزة.

من جانبها أفادت قناة الحدث السعودية بحسب مصادر أن حماس رفضت إقامة نقاط تفتيش للسكان العائدين من جنوب قطاع غزة إلى شماله. وتكرر هذه القناة أيضًا الادعاء بأن حماس وافقت على ترحيل سجناء مع محكوميات عالية إلى تركيا وقطر.

كما تشير الحدث إلى أن "هذه هي النقاط الحاسمة للاتفاق"، وأن حماس وافقت على عدم انسحاب إسرائيلي كامل في المرحلة الأولى من الاتفاق، وأن الحركة تنازلت عن شروط الإنهاء الكامل للحرب في المرحلة الأولى. بالإضافة إلى ذلك، وبحسب المصادر، وافقت حماس على إطلاق سراح المرضى والشيوخ والمجندات المحتجزات لديها.

وقال عضو بارز في قيادة حماس لصحيفة "العربي الجديد" إن 90% من قضية السجناء الفلسطينيين تم حلها خلال مفاوضات الدوحة، موضحاً أنه "من وجهة نظر حماس فمن الممكن أن يتم الاعلان أنه تم التوصل إلى اتفاق حقيقي"، ما لم تضاف مطالب جديدة أو أخبار أو تعليقات جديدة من الحكومة الإسرائيلية. بالإضافة إلى ذلك، ذكر هذا المسؤول أن المحادثات حول الاقتراح المقترح قد انتهت، وأن الأطراف توصلت إلى تفاهم بشأن جميع بنود الاتفاق..