إسرائيل لا ترفض عرض حماس - رغم أنه مجرد اتفاق جزئي

بينما يُكمل الجيش الإسرائيلي استعداداته للسيطرة على مدينة غزة، غيّرت حماس موقفها مساء الاثنين وأعلنت موافقتها على إطار وقف إطلاق النار. كما صرّح رئيس الحكومة الإسرائيلية نتنياهو قبل قليل: "حماس تتعرض لضغط نووي". ما مدى قربنا من التوصل إلى اتفاق؟

في إسرائيل لا يرفضون المبادرة رغم أنها صفقة جزئية فقط تشمل عشرة مختطفين و60 يوماً من وقف إطلاق النار. عملياً، هذه صفقة لا تختلف كثيراً عن تلك التي عُرضت قبل عدة أسابيع. وذلك، رغم تصريحات نتنياهو في الفترة الأخيرة التي ادعى فيها أنه سيوافق فقط على صفقة تشمل إطلاق سراح جميع المختطفين دفعة واحدة.