حتى بعد فتح مراكز المساعدات: شاحنات المساعدات ستستمر في دخول غزة
أكد مسؤول أمني التفاصيل لـi24NEWS وأوضح أنه "يتعلق بمساعدة تكميلية - لأنهم لن يتمكنوا من إطعام جميع سكان القطاع فقط عبر أربع مراكز إنسانية" •
i24NEWS
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نشر أول : رغم التصريحات الإسرائيلية، ستستمر شاحنات المساعدات الإنسانية في دخول القطاع حتى بعد فتح المراكز الإنسانية في قطاع غزة.
وعلمت i24NEWS أن عددا كبيرا من شاحنات المساعدات الإنسانية من المقرر أن تدخل المنطقة يوميا خلال الأسبوع المقبل، ومن المقرر أن ينتقل بعضها إلى قطاع غزة - حتى بعد فتح المجمعات الإنسانية الأربعة في نتساريم وموراج. وأكد مصدر أمني لـi24NEWS هذه التفاصيل، وأوضح أن "هذه مساعدات تكميلية، حيث لن يتمكنوا من إطعام جميع سكان قطاع غزة من خلال المراكز الأربعة وحدها".
لكن إسرائيل أدخلت مؤخرا تعديلات على عملية التدقيق والتفتيش على المنظمات الإنسانية لضمان وصول "أصغر" كمية إلى حماس.
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