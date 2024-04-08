تقرير : تفاصيل المباحثات بشأن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى

أفادت مصادر مصرية وأخرى في حركة حماس، عن تفاصيل المباحثات بشأن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الأسرى، التي جرت أمس الأحد في القاهرة واستمرت حتى مطلع فجر أمس الاثنين، حسب موقع "العربي الجديد".

وبحسب مصدر مصري فإن "المباحثات تجرى في ظل مستوى ضغوط أميركية غير معهودة منذ بداية الحرب"، لافتاً إلى أنها تدور حول مقترح رئيسي يتضمن هدنة لمدة 6 أسابيع فقط، من دون أن تكون ضمن مراحل متعددة.

وأشار المصدر نفسه، إلى أن "المقترح يتضمن إطلاق سراح 40 من الأسرى الإسرائيليين لدى حماس، مع عودة جزئية للنازحين إلى مناطق شمالي القطاع، لكنه لا يتضمن وقفاً دائماً لإطلاق النار، وهو ما ترفضه حركة حماس رفضاً قاطعاً، حيث تتمسك بضرورة أن يشمل أي اتفاق المبادئ التي حددتها حماس، وفي المقدمة منها الوقف الشامل والدائم لإطلاق النار".

وبحسب مصدر قيادي في حركة حماس، فإن المقترح "المطور أميركياً" لا يتضمن ضمانات واضحة، إلا أن مصدراً مصرياً لفت إلى أن الجانب الأميركي "يدفع إلى تمرير الموافقة على المقترح، على أمل حدوث حلحلة في المشهد السياسي الإسرائيلي تقود إلى تغييرات تساهم، خلال فترة الهدنة، في تسوية جديدة والانتقال إلى مرحلة".

وأضاف المصدر أن "هذا التصور تعتبره حركة حماس رهاناً لا يمكن التعويل عليه".

وأوضح المصدر في ما يتعلق بعودة النازحين إلى شمالي القطاع، أنه "جرى إدخال تعديلات على التصور المطروح سابقاً، والذي كان يقضي بعودة 2000 من النساء والأطفال والمسنين يومياً طوال فترة الهدنة، حيث جرت زيادة العدد إلى 6 آلاف يومياً".

وأضاف: "لكن الخلاف الرئيسي هو الشروط التي حددها الجيش الإسرائيلي بضرورة تفتيش العائدين ومرورهم على نظام مراقبة لفحصهم والتأكد من كونهم من غير المطلوبين، وهو ما تعترض عليه حركة حماس، التي تتمسك بمرور العائدين من دون قيد أو شرط".