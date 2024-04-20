رغم التوتر القائم في الشرق الأوسط على خلفية الهجوم الإيراني ضد إسرائيل الاثنين والرد المنسوب إلى إسرائيل في ايران الجمعة، لا تزال الجهود مستمرة للتوصل الى صفقة مختطفين ووقف إطلاق نار في غزة والتي تتواصل في ظل تصعيد مستمر على الجبهة الشمالية مع حزب الله

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