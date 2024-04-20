التغطية متواصلة||تقارير لبنانية عن ضربات إسرائيلية في جنوب لبنان
تقرير: مهاجمة مقر للمجموعات المسلحة الموالية لإيران في العراق والولايات المتحدة وإسرائيل تنفي تورطها بالهجوم
رغم التوتر القائم في الشرق الأوسط على خلفية الهجوم الإيراني ضد إسرائيل الاثنين والرد المنسوب إلى إسرائيل في ايران الجمعة، لا تزال الجهود مستمرة للتوصل الى صفقة مختطفين ووقف إطلاق نار في غزة والتي تتواصل في ظل تصعيد مستمر على الجبهة الشمالية مع حزب الله
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تحذير جديد لمخاوف من تسلل طائرات معادية إلى داخل ومحيط كريات شمونا
أطلقت تحذيرات حول تهديد جراء تسلل طائرات معادية في كريات شمونة والمنطقة المحيطة بها، بما في ذلك دفنا، وشعار يشوف، ومشاف عام، وبيت هليل، وكفار يوفال، ومرغليوت، وشينير، ومنارة، وكيبوتس دان، ومايان باروخ، ريجر، كفر جلعادي، غوشيريم، المطلة، وتل حاي.
أنباء عن هجمات إسرائيلية في جنوب لبنان
أفادت قناة "المنار" اللبنانية التابعة لحزب الله، عن غارة جوية على بلدة عيتا الشعب في جنوب لبنان.
تقرير: مهاجمة مقر للمجموعات المسلحة الموالية لإيران في العراق
أفادت شبكة "الميادين" اللبنانية أن القاعدة الجوية التي تمت مهاجمتها الليلة الماضية في العراق في جنوب بغداد هي "قاعدة قلصو"التي تشمل قوات من الجيش ، الشرطة ومسؤولين من "الحشد الشعبي", وذكر تقرير آخر أنه تمت مهاجمة مقر "الحشد الشعبي"
وول ستريت جورنال: المكتب السياسي لحركة حماس يدرس مغادرة قطر
يدرس المكتب السياسي لحركة حماس مغادرة مقره في قطر، على خلفية الضغوط التي تمارسها الولايات المتحدة على الدوحة للتوصل إلى اتفاق بشأن صفقة الرهائن ووقف إطلاق النار، وقال مسؤولون عرب كبار أن قادة حماس توجهوا خلال الأيام الأخيرة لدولتين على الأقل بالموضوع بينها سلطنة عمان. ويعتقد المسؤولون أن المفاوضات من أجل إطلاق سراح المختطفين قد تستمر لأشهر، الأمر الذي من شأنه أن يعرض علاقات حماس مع قطر ووجود قيادته السياسية في الدوحة للخطر.
البنتاغون: أوستن وغالانت ناقشا الجهود المبذولة للحفاظ على الاستقرار في الشرق الأوسط
تحدث وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن مع وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت. وفق ما أفاد به البنتاغون. وبحسب البيان ناقش الجانبان، من بين أمور أخرى، الجهود المبذولة للحفاظ على الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.
السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة: "من المهم أن نتذكر أن حماس تعيق الطريق أمام حل الدولتين"
قالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد، إن هناك تقدما في مفاوضات التطبيع بين إسرائيل والسعودية، لكنها توقفت بعد أحداث السابع أكتوبر. وفيما يتعلق بالدفع لإقامة دولة فلسطينية ذات سيادة، قالت إن "في كل مرة نقترب فيها، يحدث شيء ما، مثل السابع من أكتوبر، ومن المهم أيضًا ألا ننسى أن حماس لا تدعم حل الدولتين، لذلك نحن نعمل على الأرض لنرى حدوث ذلك." '
القيادة المركزية للجيش الأمريكي تنفي رسميًا: لم نهاجم في العراق
على خلفية التقارير عن هجوم على قاعدة للجماعات الموالية لإيران في العراق، ذكرت القيادة المركزية للجيش الأمريكي: "نحن على علم بالتقارير التي تزعم أن الولايات المتحدة نفذت غارات جوية في العراق، لكنها الولايات المتحدة لم تنفذ مثل هذه الضربات اليوم." ويأتي النفي الرسمي بعد أن قال مسؤول أمريكي كبير لرويترز إن الولايات المتحدة ليست مسؤولة عن الهجوم. وفي الوقت نفسه، نفى مسؤول إسرائيلي أيضًا تورطه في إسرائيل في وقت سابق.
إسرائيل والولايات المتحدة تنفي تورطهما في الهجوم على قاعدة الميليشيات في العراق
قال مسؤول إسرائيلي كبير لشبكة CNN، إن إسرائيل ليست متورطة في الهجوم على قاعدة الجماعات الموالية لإيران في العراق. وفي الوقت نفسه، قال مسؤول أميركي كبير لوكالة رويترز للأنباء، إنه "لم يحدث أي نشاط عسكري أميركي في العراق". وأصيب ثلاثة عناصر على الأقل من "الحشد الشعبي" في الهجوم، وهو تنظيم عراقي يوحد الجماعات الشيعية المدعومة في معظمها من إيران. وفي وقت سابق، أفادت وكالة الأنباء الفرنسية عن مقتل شخص وإصابة ثمانية بجروح.