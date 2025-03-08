تقرير: هذه هي الخطة الإسرائيلية لاستئناف القتال في قطاع غزة

أفادت صحيفة وول ستريت جورنال، اليوم (السبت)، أن إسرائيل تجهز خطة للعودة إلى القتال في قطاع غزة، تتضمن إجراءات من شأنها زيادة الضغط تدريجيا على حماس، في حال انتهاء وقف إطلاق النار. وبحسب التقرير، قال مسؤولون إسرائيليون للصحيفة أن الحديث يدور عن سلسلة من الغارات الجوية والمداهمات التكتيكية ضد حماس.

وأضاف المسؤولون أن إسرائيل ستتمكن من إخلاء مئات الآلاف من الفلسطينيين الذين عادوا إلى منازلهم في شمال قطاع غزة بعد تطبيق وقف إطلاق النار. والعودة إلى قطاع غزة بقوات عسكرية كبيرة بهدف السيطرة على القطاع لفترة طويلة بينما يهاجم الجيش الإسرائيلي فلول حماس.

وبحسب التقرير فإن الخطط القتالية تهدف في حال فشل الإجراءات التي بدأت الأسبوع الماضي بمنع دخول البضائع والمساعدات إلى قطاع غزة، ولم تؤدي إلى عودة المختطفين. ونشرت الصحيفة أن وزير المالية بتسلئيل سموتريش ادعى أنه يتم البحث في اتخاذ إجراءات إضافية مثل قطع الكهرباء والمياه عن قطاع غزة.

وقال مسؤولون إسرائيليون للصحيفة إن إسرائيل في وضع أفضل لدخول غزة مما كانت عليه في بداية الحرب، وذلك لأن مخزونها من الذخيرة قد تم تجديده، وتمت إزالة القيود والضغوط التي كانت عليها خلال إدارة بايدن - وانتهت الحاجة إلى الاحتفاظ بقوات كبيرة على الحدود مع لبنان.