ياسر أبو شباب يسعى لإقامة بديل إداري وحكومي في غزة- فهل ينجح؟

أعلن رئيس الميليشيا المسلحة في قطاع غزة ياسر أبو شباب الإثنين، عن انطلاق تجنيد الغزيين لوظائف إدارية وحكومية كبديل حقيقي لحكومة حماس. ودعا أبو شباب لإقامة لجان إدارية ومجتمعية تعمل على تلبية كافة الاحتياجات المجتمعية على أساس مهني وفق تعبيره.

وقال أبو شباب في بيان أصدره الإثنين: " يا أبناء شعبنا الحر، في ظل الفوضى والانهيار وغياب العدالة وانطلاقا من مسؤوليتنا الوطنية تجاه أهلنا شرق رفح تبدأ القوات الشعبية بقيادة ياسر أبو شباب بتأسيس لجان إدارية ومجتمعية في مختلف مناطقنا لتكون يدا منظمة خادمة راعية لكرامة الناس. وعليه نفتح باب التطوع لكافة أبناء شعبنا من أصحاب الخبرة والمهارة والتخصص والعزيمة."

وعمم البيان حاجته إلى متطوعين من كافة التخصصات بداية من القطاع الصحي مرورا بالهندسة والعمارة والعلوم التربوية والتعليم والإدارة والاقتصاد والبرمجة التقنية والإعلام والتوثيق والقانون والحقوق وانتهاء باللغات والترجمة.

ما دعا البيان المهتمين بالتواصل عبر رسائل الصفحة الرسمية.

https://www.facebook.com/Popularforces2024/posts/122116277672875302