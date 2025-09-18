ترامب: "نعمل بجد كبير بخصوص إسرائيل وغزة - إنه أمر معقد"

قد يعجبك أيضًا -

تطرق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم (الخميس)، خلال مؤتمر صحفي، إلى الحرب في غزة وإسرائيل وقال إنه يطالب بالإفراج عن المختطفين "هنا والآن". وقال ترامب: "نعمل بجد كبير بخصوص إسرائيل وغزة - الأمر معقد، لكننا نعمل على ذلك".

أشار ترامب إلى أنه شاهد تسجيلات من السابع من أكتوبر وأضاف: "ليتني لم أضطر لرؤيتها. حماس قالت إنها ستستخدم المختطفين كطُعم – هذا أمر قاسٍ للغاية".

بحسب قوله، لديه خلافات مع رئيس وزراء بريطانيا كير ستارمر، من بينها في موضوع الاعتراف بدولة فلسطينية: "أنا لا أتفق معه، لدينا خلافات عديدة".

في موضوع آخر، قال إنه أوصى ستارمر بوقف وضع الهجرة في بريطانيا وحتى التفكير في استخدام الجيش "عند الضرورة".

وأخيرًا تطرق ترامب أيضًا للحرب في أوروبا: "كنت أعتقد أن الحرب الأسهل للحسم ستكون بين روسيا وأوكرانيا، لكن بوتين خيب أملي".