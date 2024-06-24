الأونروا تحذر من انهيار النظام والأوضاع المدنية في غزة

أصدر رئيس وكالة الأمم المتحدة لدعم اللاجئين الفلسطينيين تحذيرا صارما بشأن تدهور الوضع في غزة، وسلط الضوء على تفشي عمليات النهب والتهريب ومنع توصيل المساعدات وسط انهيار النظام المدني.

وأدى الصراع المستمر منذ أكثر من ثمانية أشهر إلى دخول الأراضي الفلسطينية في أزمة إنسانية، مما دفع الأمم المتحدة إلى إصدار تحذيرات من مجاعة وشيكة من صنع الإنسان.

وقال المدير العام للأونروا فيليب لازاريني للهيئة الاستشارية للوكالة: "لقد تم تدمير غزة بالكامل".

لقد شهدنا إخفاقات غير مسبوقة للإنسانية في منطقة اتسمت بعقود من العنف"، بحسب ما جاء في خطابه المغلق في جنيف.

ووصف لازاريني الأوضاع في غزة بأنها "جحيم حي وكابوس لا يمكن أن يستيقظوا منه". وأكد أن كلا من الفلسطينيين والإسرائيليين واجهوا معاناة هائلة وخسائر فادحة بسبب الصراع الذي طال أمده.

IDF Spokesperson

صرح المتحدث العسكري باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هغاري لـi24NEWS الأسبوع الفائت بأن تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة لا يزال معوقا بسبب التحديات اللوجستية". وشدد هغاري على أن ممر المساعدات، المصمم لتسريع إيصال الإمدادات الإنسانية، هو جزء من جهود إسرائيل للتمييز بين قتالها ضد حماس واحتياجات السكان المدنيين في غزة.

وقال هغاري: "للأسف، التوزيع من قبل المنظمات الدولية حاليا هو العائق الأكبر، لأنها تفتقر إلى القدرات اللوجستية لتوزيع المساعدات بشكل فعال"، مضيفا "نحن نفتش المساعدات بوتيرة أسرع بكثير مما يمكنهم توزيعه".