التغطية متواصلة| القتال في غزة: مقتل عشرات المسلحين في يوم واحد، ومهاجمة حوالي 80 هدفاً من الجو
ونقل الجنرال تشارلز براون جونيور، رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية، أن الولايات المتحدة لن "تقبل" سقوط أعداد كبيرة من المدنيين في رفح، نظراً لعدد القتلى المدنيين في شمال ووسط غزة. .
عرض جنرال أمريكي كبير اقتراح واشنطن لبديل للهجوم البري الذي تسعى إليه إسرائيل في رفح، وذلك خلال محادثة أجريت مؤخرًا مع رئيس أركان الجيش الإسرائيلي اللفتنانت جنرال هيرتسي هاليفي، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة العامة الإسرائيلية كان الليلة.
ووفقاً للتقرير، نقل الجنرال تشارلز براون جونيور، رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية، أن الولايات المتحدة لن "تقبل" سقوط أعداد كبيرة من المدنيين في رفح، نظراً لعدد القتلى المدنيين في شمال ووسط غزة. .
ويقول التقرير إن براون لخص مقترح واشنطن الذي يتضمن تأمين حدود غزة مع مصر بالتقدم التكنولوجي لمنع تهريب الأسلحة عبر ممر فيلادلفيا، وعزل مدينة رفح وشن غارات مستهدفة، وإقامة سيطرة مشتركة.
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القتال في غزة: مقتل عشرات المسلحين في يوم واحد، ومهاجمة حوالي 80 هدفاً من الجو
يستمر القتال في منطقة مستشفى الشفاء في غزة، حيث أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن "القوات تخوض معارك مع تجنب إلحاق الأذى بالمدنيين والمرضى والطواقم الطبية".
وقال: "هاجمت طائرات سلاح الجو عددًا من المباني في المنطقة حي الرمال، الذي انطلقت منه صواريخ مضادة للدبابات، ومحاولات قنص على قوات الجيش الإسرائيلي". وأضاف: "في اليوم الأخير قُتل عشرات المسلحين في أنحاء القطاع، وهاجم سلاح الجو نحو 80 هدفا، من بينها عسكري المباني والبنى التحتية العسكرية الأخرى."
مقتل شاب بالرصاص في الجليل الغربي، على خلفية إجرامية
قُتل شاب يبلغ من العمر حوالي 20 عامًا بالرصاص في قرية أبو سنان الشمالية، حسبما أفادت وسائل إعلام عبرية.
وبحسب ما ورد فتحت الشرطة تحقيقاً في جريمة القتل، التي يشتبه في أن لها دافعاً إجرامياً.
اشتباه بإشعال النيران في 4 مركبات في اللد
احتراق أربع مركبات في اللد. وفتحت الشرطة تحقيقا في الاشتباه في حدوث حريق متعمد وتعمل على تحديد مرتكبي الجريمة.
فرنسا ستطرح قرار مجلس الأمن الدولي الذي يدعو إلى وقف إطلاق نار "دائم" في غزة وحل الدولتين والإفراج عن الرهائن
قال كبير الدبلوماسيين الفرنسيين ستيفان سيجورن إن حكومته ستطرح مشروع قرار في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يحدد تسوية "سياسية" للحرب.
وفي حديثه في مؤتمر صحفي مشترك في القاهرة، قال إن النص سيتضمن "جميع معايير حل الدولتين" للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وهي خطة السلام التي دافع عنها المجتمع الدولي منذ فترة طويلة ولكن عارضها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وائتلافه.
وكان سيجورن يتحدث إلى جانب وزيري الخارجية المصري والأردني، ودعوا معًا إلى "وقف فوري ودائم لإطلاق النار" في غزة والإفراج عن جميع الرهائن الذين يحتجزهم المسلحون الفلسطينيون منذ 7 أكتوبر.