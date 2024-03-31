التغطية متواصلة| القتال في غزة: مقتل عشرات المسلحين في يوم واحد، ومهاجمة حوالي 80 هدفاً من الجو

عرض جنرال أمريكي كبير اقتراح واشنطن لبديل للهجوم البري الذي تسعى إليه إسرائيل في رفح، وذلك خلال محادثة أجريت مؤخرًا مع رئيس أركان الجيش الإسرائيلي اللفتنانت جنرال هيرتسي هاليفي، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة العامة الإسرائيلية كان الليلة.

ووفقاً للتقرير، نقل الجنرال تشارلز براون جونيور، رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية، أن الولايات المتحدة لن "تقبل" سقوط أعداد كبيرة من المدنيين في رفح، نظراً لعدد القتلى المدنيين في شمال ووسط غزة. .

ويقول التقرير إن براون لخص مقترح واشنطن الذي يتضمن تأمين حدود غزة مع مصر بالتقدم التكنولوجي لمنع تهريب الأسلحة عبر ممر فيلادلفيا، وعزل مدينة رفح وشن غارات مستهدفة، وإقامة سيطرة مشتركة.

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