ترامب يؤكد: "إسرائيل وافقت على الاقتراح الأمريكي"

قد يعجبك أيضًا -

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء اليوم (الأحد) موافقة إسرائيل على الشروط التي اقترحها في محادثات التوصل إلى اتفاق. كما هدد حماس قائلاً: "لن تُتاح لها أي فرص أخرى".

وكتب أيضًا في منشور رفعه على الشبكة الاجتماعية TruthSocial: "الجميع يريد أن يعود المختطفين إلى بيوتهم. الجميع يريد أن تنتهي هذه الحرب! الإسرائيليون قبلوا الشروط. حان الوقت أن يقبلها حماس أيضًا. حذرته من العواقب إذا لم يقبلها. هذه تحذيري الأخير، لن يكون هناك آخر! شكرًا لكم على اهتمامكم بهذا الأمر".

في وقت سابق، أكد مصدران - أحدهما أمريكي والآخر إسرائيلي - لقناة i24NEWS أن الاقتراح الأمريكي الجديد للإفراج عن المختطفين يتضمن مطلبًا استثنائيًا: الإفراج عن جميع المختطفين الـ48، بمن فيهم العشرون الأحياء والعشرون جثة، في اليوم الأول من الصفقة.

الاقتراح يستند إلى اقتراح مرحلي تلقته حماس في الماضي، والذي عرض في البداية الإفراج الجزئي عن 10 مختطفين فقط. ووفقًا للصيغة الجديدة، من المفترض أن تفرج حماس عن الجميع دفعة واحدة، مقابل تأجيل العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة - لكن لن يكون هناك انسحاب كامل لقوات الجيش الإسرائيلي. كجزء من هذا المخطط، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ملتزم شخصيًا أمام حماس بأن إسرائيل لن تعود للقتال طالما استمرت المفاوضات.

من جانب مقر عائلات المختطفين، أفادوا بشأن الاقتراح بأن "إذا كان الاقتراح المنسوب لرئيس الولايات المتحدة قد وُضع بالفعل على الطاولة، فإن الأمر يتعلق بإمكانية إحداث اختراق حقيقي. الرئيس ترامب وضع على الطاولة اقتراحًا لاتفاق شامل للإفراج الفوري عن جميع المختطفين والمختطفة الـ48 ووقف الحرب طوال فترة المفاوضات."

تقديم ضمانة شخصية من رئيس الولايات المتحدة هو خطوة تاريخية لا مثيل لها. الاتفاق سيعزز تسوية إقليمية شاملة، وسيؤدي إلى إطلاق سراح جميع المختطفين، وسيسمح للجنود ولقوات الاحتياط بالعودة إلى ديارهم، وإعادة تأهيل عائلاتهم ومعيشتهم. الاتفاق يمهد الطريق لأمن إسرائيل وسينهي حرباً أبدية استمرت ما يقارب السنتين. نحن ندعو حكومة إسرائيل للإعلان عن دعم غير مشروط للاتفاق الجاري بلورته، ومنح الرئيس ترامب دعماً كاملاً حتى عودة جميع المختطفين ".