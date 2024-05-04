التغطية متواصلة| بلينكن : عملية كبيرة للجيش الإسرائيلي في رفح ستتسبب بأضرار "تتجاوز ما هو مقبول"

جدد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن تحذيراته من هجوم إسرائيلي كبير على مدينة رفح المزدحمة في قطاع غزة، قائلا إن إسرائيل لم تقدم خطة لحماية المدنيين.

وقال بلينكن لمنتدى سيدونا التابع لمعهد ماكين في أريزونا: "في غياب مثل هذه الخطة، لا يمكننا أن ندعم عملية عسكرية كبيرة في رفح لأن الضرر الذي ستحدثه يتجاوز ما هو مقبول".

لمتابعة آخر تطورات الحرب من يوم أمس الخميس اضغط هنا