التغطية متواصلة| بلينكن : عملية كبيرة للجيش الإسرائيلي في رفح ستتسبب بأضرار "تتجاوز ما هو مقبول"
وقال بلينكن لمنتدى سيدونا التابع لمعهد ماكين في أريزونا: "في غياب مثل هذه الخطة، لا يمكننا أن ندعم عملية عسكرية كبيرة في رفح لأن الضرر الذي ستحدثه يتجاوز ما هو مقبول".
جدد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن تحذيراته من هجوم إسرائيلي كبير على مدينة رفح المزدحمة في قطاع غزة، قائلا إن إسرائيل لم تقدم خطة لحماية المدنيين.
وقال بلينكن لمنتدى سيدونا التابع لمعهد ماكين في أريزونا: "في غياب مثل هذه الخطة، لا يمكننا أن ندعم عملية عسكرية كبيرة في رفح لأن الضرر الذي ستحدثه يتجاوز ما هو مقبول".
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تقرير سعودي: "الولايات المتحدة قدمت ضمانات لحماس بإنهاء الحرب وانسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة"
قالت مصادر لصحيفة "الشرق" السعودية إن الولايات المتحدة قدمت لحماس عبر وسطاء ضمانات لإنهاء الحرب وانسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة، وذلك في نهاية المراحل الثلاث المتوقعة من صفقة الرهائن ووقف القتال.
وبحسب التقرير فإن "حماس سترد بشكل إيجابي بعد ضمانات أميركية كافية. وستتركز الجهود في المرحلة المقبلة على التوصل إلى اتفاق وطني لإدارة قطاع غزة وإعادة التوطين فيه".
تقرير فلسطيني: حماس وافقت على كافة بنود الاقتراح المصري
الجيش الإسرائيلي: طائرات مقاتلة قصفت منصة إطلاق صواريخ في جنوب غزة جاهزة للاستخدام في الهجوم على إسرائيل
أعلن الجيش الإسرائيلي أن طائراته الحربية قصفت مواقع في خان يونس جنوب قطاع غزة، بعد إطلاق صاروخ من منطقة كيبوتس عين هشلوشة أمس.
وبحسب الجيش الإسرائيلي، فشل الصاروخ في الوصول إلى هدفه وضرب منطقة قريبة من السياج الحدودي.
https://twitter.com/i/web/status/1786667920203854307
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تقرير: حماس تزعم أن الولايات المتحدة ضمنت انسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة بعد اكتمال جميع مراحل صفقة الرهائن
يدعي مصدر في حماس أن الحركة وافقت على المرحلة الأولى من صفقة إطلاق سراح الرهائن بضمان من الولايات المتحدة بأن إسرائيل ستنسحب بالكامل من غزة بعد 124 يوما، عندما يتم الانتهاء من جميع المراحل الثلاث من الاتفاق.
ونقلت القناة 12 عن مسؤول في حماس لم يذكر اسمه قوله إن الضمانة الأمريكية تم إرسالها عبر وسطاء مصريين وقطريين كان من المقرر أن يجتمعوا مع ممثلين عن الحركة في القاهرة اليوم.
تقرير في لبنان: قصف مدفعي للجيش الإسرائيلي على جنوب البلاد
أفادت شبكة "المنار" التابعة لحزب الله عن قصف مدفعي للجيش الإسرائيلي على بلدات جبل بلاط والناقورة وعلما الشعب في جنوب لبنان
تقرير إسرائيلي: قطر مستعدة لطرد قادة حماس من الدوحة
كشفت تقارير إسرائيلية، السبت، أن قطر مستعدة لقبول طلب من الولايات المتحدة بطرد قادة حماس من الدوحة.
وقالت التقارير نقلا عن المصدر الأميركي، إنه "من المتوقع أن يتم ذلك قريبا".
مدير "الصحة العالمية": اجتياح إسرائيل لرفح قد يؤدي لحمام دم
حذّر المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الجمعة من أن هجوما عسكريا إسرائيليا على مدينة رفح في جنوب قطاع غزة "قد يؤدي إلى حمام دم"، داعيا إلى وقف إطلاق النار.
وقال تيدروس أدهانوم غيبرييسوس عبر منصة إكس "تشعر منظمة الصحة العالمية بقلق عميق من أن عملية عسكرية واسعة النطاق في رفح بغزة قد تؤدي إلى حمام دم وتزيد من إضعاف النظام الصحي المعطوب أصلا".
تقرير: الولايات المتحدة أمرت قطر بطرد قيادة حماس إذا رفضت المنظمة وقف إطلاق النار
أبلغت الولايات المتحدة قطر أنه يتعين عليها طرد قيادة حركة حماس من أراضيها، إذا استمرت الحركة في رفض مقترحات وقف إطلاق النار مع إسرائيل، حسبما نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤول في الإدارة الأمريكية.
وبحسب المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن هويته بسبب "حساسية الموضوع"، فإن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن سلم الرسالة مباشرة إلى رئيس الوزراء القطري محمد آل ثاني الشهر الماضي.
كما قال ثلاثة دبلوماسيين مطلعين على التفاصيل إن "المسؤولين في قطر ينتظرون منذ أشهر الإعلان الأميركي، وقد ازدادت توقعاتهم في الأسابيع الأخيرة في ظل تزايد خيبة الأمل من تعثر المحادثات".