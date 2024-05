التغطية متواصلة| بلينكن : عملية كبيرة للجيش الإسرائيلي في رفح ستتسبب بأضرار "تتجاوز ما هو مقبول"

الجيش الإسرائيلي: طائرات مقاتلة قصفت منصة إطلاق صواريخ في جنوب غزة جاهزة للاستخدام في الهجوم على إسرائيل

أعلن الجيش الإسرائيلي أن طائراته الحربية قصفت مواقع في خان يونس جنوب قطاع غزة، بعد إطلاق صاروخ من منطقة كيبوتس عين هشلوشة أمس.

وبحسب الجيش الإسرائيلي، فشل الصاروخ في الوصول إلى هدفه وضرب منطقة قريبة من السياج الحدودي.

