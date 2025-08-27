قد يعجبك أيضًا -

أجرى المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، مقابلة الليلة (بين الثلاثاء والأربعاء) مع قناة "فوكس نيوز" وقال: "لدينا اجتماع كبير في البيت الأبيض حول 'اليوم التالي للحرب' - سنتوصل إلى تسوية في غزة قبل نهاية العام".

عندما سُئل ويتكوف: "من يُؤخّر نهاية الحرب؟" أجاب: "حماس. هناك صفقةٌ مطروحةٌ لإطلاق سراح عشرة مختطفين نعتقد أنهم على قيد الحياة منذ ستة أسابيع. حماس هي التي أبطأت العملية، وهي التي تُعلن الآن قبولها بالصفقة، وهذا يحدث لأن الإسرائيليين يضغطون عليها".

في وقت سابق من هذا الشهر وصل ويتكوف إلى ساحة المخطوفين، حيث استُقبل بالتصفيق من قبل المئات من الحاضرين في المكان. التقى مع أفراد العائلات لأكثر من ساعتين، وقال لهم إن الولايات المتحدة ستعرف من هو المسؤول إذا لم يخرج المختطفين من القطاع: "نحن نعرف من هو على قيد الحياة – وسيكون هناك من يتحمل المسؤولية إذا لم يخرجوا أحياء. الولايات المتحدة تقف خلف هذا التصريح."

في الاجتماع المغلق مع ممثلي العائلات، قال إن هناك أغلبية في الرأي العام الإسرائيلي والغزّي تؤيد إنهاء الوضع الراهن، وإعادة المختطفين إلى إسرائيل: "أغلبية الجمهور الإسرائيلي تريد عودة المختطفين إلى ديارهم، وأغلبية الجمهور الغزّي تريد عودتهم، لأنهم يريدون استعادة القطاع". وأضاف أن "الخطة ليست توسيع نطاق الحرب، بل إنهاؤها".