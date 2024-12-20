التغطية متواصلة| الجيش الإسرائيلي يدمر ثلاثة أنفاق بطول 7.5 كيلومتر شمال قطاع غزة
في أحد الأنفاق التي تمت سرقتها من معدات الجيش الإسرائيلي في 7 أكتوبر/ تشرين الأول من عام 2023، تم العثور على خرائط للبلدات الإسرائيلية المحيطة، وأسلحة ومساكن تابعة لحماس.
قال الجيش الإسرائيلي في بيان، اليوم السبت، إن قواته دمرت "ثلاثة أنفاق تحت الأرض بطول 7.5 كيلومتر وعمق عشرات الأمتار في بيت لاهيا شمال قطاع غزة. وفي أحد الأنفاق التي تمت سرقتها من معدات الجيش الإسرائيلي في 7 أكتوبر/ تشرين الأول من عام 2023، تم العثور على خرائط للبلدات الإسرائيلية المحيطة، وأسلحة ومساكن تابعة لحماس.
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إدارة العمليات العسكرية في سوريا تخصص مكتباً لشؤون المرأة
أعلنت إدارة الشؤون السياسية التابعة لإدارة العمليات العسكرية في سوريا، الجمعة، عن تخصيص مكتب لشؤون المرأة يعنى بالمجال الحقوقي والاجتماعي والثقافي والسياسي للمرأة السورية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا).
ولم تذكر الوكالة السورية تفاصيل أخرى.
السفارة الأميركية في سوريا: مساعدة وزير الخارجية باربارا ليف التقت في دمشق مع قادة المجتمع المدني وناشطين لسماع آرائهم بشكل مباشر حول رؤيتهم لمستقبل سوريا
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قوات سوريا الديمقراطية: نتصدى لهجوم على جسر قرقوزاق في كوباني
دبلوماسيون أميركيون يجتمعون مع ممثلي "هيئة تحرير الشام" في دمشق
قالت وزارة الخارجية الأميركية، الجمعة، إن دبلوماسيين أميركيين ناقشوا مبادئ انتقال السلطة في سوريا والأحداث الإقليمية في اجتماع مع ممثلين عن "هيئة تحرير الشام" في دمشق.
وأضاف متحدث باسم الخارجية الأميركية أن الدبلوماسيين أجروا أيضاً محادثات مباشرة مع ممثلين عن المجتمع المدني السوري وناشطين وأفراد من الطوائف المختلفة.
وأشار المتحدث إلى أن الدبلوماسيين الأميركيين ناقشوا كذلك القضايا المتعلقة بمصير الصحافي المفقود أوستن تايس وغيره من المواطنين الأميركيين الذين اختفوا في عهد نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد.
العدل الأميركية: اتهام ضابط في الحرس الثوري الإيراني بارتكاب جرائم قتل وإرهاب
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متحدث باسم الخارجية الأميركية: الوفد الأميركي ناقش القضايا المتعلقة بمصير صحفي مفقود ومواطنين أميركيين اختفوا في عهد نظام الأسد
المتحدث باسم الخارجية الأميركية: الوفد الأميركي أجرى أيضا محادثات مباشرة مع المجتمع المدني السوري وناشطين وأفراد من الطوائف المختلفة
رويترز: دبلوماسيون أميركيون التقوا بممثلين عن هيئة تحرير الشام في دمشق اليوم
تقرير: مقتل 7 فلسطينيين في ضربة إسرائيلية بمخيم النصيرات وسط غزة
فيليب لازاريني: قرار الحكومة السويدية بوقف تمويل الأونروا في عام 2025 هو أمر مخيب للآمال
قال المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني في منتدى الدوحة للوساطة، مساء اليوم الجمعة، إن"قرار الحكومة السويدية بوقف تمويل الأونروا في عام 2025 هو أمر مخيب للآمال ويأتي في أسوأ وقت بالنسبة للاجئي فلسطين، ويأتي في وقت تتعرض فيه الأونروا لهجمات سياسية غير مسبوقة، بما في ذلك من خلال استخدام المعلومات المضللة. والغرض من الهجمات هو حرمان الفلسطينيين من وضعهم كلاجئين"
أكسيوس عن مسؤول أميركي: لقاء الوفد الأميركي مع أحمد الشرع كان جيدا ومفيدا
القيادة الوسطى الأميركية: مقتل زعيم داعش بضربة جوية دقيقة استهدفته في محافظة دير الزور بسوريا
البعثة الأميركية في دمشق تلغي مؤتمرها الصحافي لأسباب أمنية
الحوثيون يعلنون أنهم نفذوا هجوما بطائرات مسيرة بمشاركة جماعات مسلحة في العراق ضد أهداف في جنوب إسرائيل
قال المتحدث العسكري لجماعة الحوثي يحيى السريع: "نفذنا مع المقاومة الإسلامية في العراق عمليتين ضد أهداف حيوية للعدو الإسرائيلي باستخدام عدة طائرات مسيرة"، وتابع" في سياق آخر نفذنا عملية نوعية ضد هدف عسكري للعدو في يافا باستخدام طائرة مسيرة"
وأكد البسريع على أن"سنتعامل مع أي تصعيد إسرائيلي أمريكي ضد اليمن بتصعيد مماثل، ولن نتردد في مهاجمة المنشآت الحيوية للعدو الإسرائيلي، إضافة إلى التحركات العسكرية للعدو الأمريكي المهاجمة اليمن"
أول قافلة من الجنود "الفارين" إلى العراق تصل إلى سوريا
نشرت إدارة العمليات العسكرية في سوريا، اليوم الجمعة، صورة لمركبات عسكرية وحافلات قالت إنها تحمل الجنود العائدين من العراق، بعد نحو أسبوعين من فرارهم عبر الحدود، إثر انهيار نظام الرئيس السابق بشار الأسد.
وقالت عبر قناة "تليغرام" تعليقاً على الصورة: "قافلة العساكر الفارين إلى العراق دخلت الأراضي السورية برفقة الإدارة العسكرية".
مصادرنا: مسؤولون في "الإدارة السياسية" بدمشق التقوا الوفد الأميركي
وفد امريكي يزور الجولاني مساء اليوم الجمعة