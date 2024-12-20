التغطية متواصلة| الجيش الإسرائيلي يدمر ثلاثة أنفاق بطول 7.5 كيلومتر شمال قطاع غزة

دبلوماسيون أميركيون يجتمعون مع ممثلي "هيئة تحرير الشام" في دمشق

قالت وزارة الخارجية الأميركية، الجمعة، إن دبلوماسيين أميركيين ناقشوا مبادئ انتقال السلطة في سوريا والأحداث الإقليمية في اجتماع مع ممثلين عن "هيئة تحرير الشام" في دمشق.

وأضاف متحدث باسم الخارجية الأميركية أن الدبلوماسيين أجروا أيضاً محادثات مباشرة مع ممثلين عن المجتمع المدني السوري وناشطين وأفراد من الطوائف المختلفة.

وأشار المتحدث إلى أن الدبلوماسيين الأميركيين ناقشوا كذلك القضايا المتعلقة بمصير الصحافي المفقود أوستن تايس وغيره من المواطنين الأميركيين الذين اختفوا في عهد نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد.